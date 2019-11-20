تزداد باختيار 3 فوق السن - تعرف على المشكلة التي تواجه الفراعنة في الأولمبياد

بعد تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020 رشحت الجماهير المصرية 3 أسماء للانضمام للفريق في البطولة، لكن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة شوقي غريب سيواجه معضلة في اختيار القائمة.

المشكلة تكمن في أن القائمة التي يدخل بها كل منتخب مسابقة كرة القدم في الأولمبياد تتكون من 18 لاعبا فقط، ليس 21 لاعبا أو 23 مثل معظم البطولات الكبرى.

ولذلك فأن اختيار شوقي غريب لثلاثة لاعبين فوق السن، وهو المرجح حدوثه، سيجعله يصطحب 15 لاعبا فقط من لاعبيه الصغار ويضحي بالعديد من اللاعبين.

فالمدرب الفائز برونزية العالم للشباب عام 2001 اختار بصعوبة 21 لاعبا لقائمة بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما المؤهلة للأولمبياد بعدما استبعد العديد من الأسماء.

فقد شهدت القائمة عند إعلانها استبعاد كل من الحارس مصطفى شوبير لاعب الأهلي، ومحمد صادق وأحمد أيمن من الإسماعيلي وأحمد حمدي من الجونة وناصر منسي من طلائع الجيش.

بالإضافة إلى محمد محمود لاعب الأهلي المصاب بقطع في الرباط الصليبي وكريم وليد "نيدفيد" المصاب في الركبة.

وذلك قبل أن ينضم محمد صادق وناصر منسي في الساعات الأخيرة بدلا من المصابان محمود مرعي وطاهر محمد طاهر.

وجاءت قائمة المنتخب بالكامل كالآتي:

حراسة المرمى: عمر رضوان (الجونة) – عمر صلاح (سموحة) – محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: أسامة جلال (إنبي) – محمود الجزار (الجونة) – أحمد رمضان "بيكام" (وادي دجلة) – محمد عبد السلام (الزمالك) – أحمد أبو الفتوح (سموحة) – كريم العراقي (المصري).

الوسط: أكرم توفيق (الجونة) – غنام محمد (بيراميدز) – عمار حمدي (الأهلي) – ناصر ماهر (سموحة) - محمد صادق (الإسماعيلي) – رمضان صبحي (الأهلي) – عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي).

الهجوم: ناصر منسي (طلائع الجيش) – إمام عاشور (الزمالك) – مصطفى محمد (الزمالك) – صلاح محسن (الأهلي) – أحمد ياسر ريان (الجونة).

بعد أن قرأت الأسماء والمستبعدين واخترت 3 لاعبين فوق السن، ضع نفسك في منصب شوقي غريب واختر 18 لاعبا فقط تذهب بهم للأولمبياد.

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