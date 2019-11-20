تزداد باختيار 3 فوق السن - تعرف على المشكلة التي تواجه الفراعنة في الأولمبياد

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 19:56

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدف مصطفى محمد في مالي

بعد تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020 رشحت الجماهير المصرية 3 أسماء للانضمام للفريق في البطولة، لكن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة شوقي غريب سيواجه معضلة في اختيار القائمة.

المشكلة تكمن في أن القائمة التي يدخل بها كل منتخب مسابقة كرة القدم في الأولمبياد تتكون من 18 لاعبا فقط، ليس 21 لاعبا أو 23 مثل معظم البطولات الكبرى.

ولذلك فأن اختيار شوقي غريب لثلاثة لاعبين فوق السن، وهو المرجح حدوثه، سيجعله يصطحب 15 لاعبا فقط من لاعبيه الصغار ويضحي بالعديد من اللاعبين.

أخبار متعلقة

أحمد بلال يرشح لـ في الجول: انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي في طوكيو يزيده قوة طارق السيد يرشح لـ في الجول: لاعب واحد من الدوري يستحق مصاحبة الأولمبي في طوكيو تامر عبد الحميد يرشح لـ في الجول: صلاح ونجما الأهلي والزمالك الأنسب لـ الأولمبي

فالمدرب الفائز برونزية العالم للشباب عام 2001 اختار بصعوبة 21 لاعبا لقائمة بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما المؤهلة للأولمبياد بعدما استبعد العديد من الأسماء.

فقد شهدت القائمة عند إعلانها استبعاد كل من الحارس مصطفى شوبير لاعب الأهلي، ومحمد صادق وأحمد أيمن من الإسماعيلي وأحمد حمدي من الجونة وناصر منسي من طلائع الجيش.

بالإضافة إلى محمد محمود لاعب الأهلي المصاب بقطع في الرباط الصليبي وكريم وليد "نيدفيد" المصاب في الركبة.

وذلك قبل أن ينضم محمد صادق وناصر منسي في الساعات الأخيرة بدلا من المصابان محمود مرعي وطاهر محمد طاهر.

وجاءت قائمة المنتخب بالكامل كالآتي:

حراسة المرمى: عمر رضوان (الجونة) – عمر صلاح (سموحة) – محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: أسامة جلال (إنبي) – محمود الجزار (الجونة) – أحمد رمضان "بيكام" (وادي دجلة) – محمد عبد السلام (الزمالك) – أحمد أبو الفتوح (سموحة) – كريم العراقي (المصري).

الوسط: أكرم توفيق (الجونة) – غنام محمد (بيراميدز) – عمار حمدي (الأهلي) – ناصر ماهر (سموحة) - محمد صادق (الإسماعيلي) – رمضان صبحي (الأهلي) – عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي).

الهجوم: ناصر منسي (طلائع الجيش) – إمام عاشور (الزمالك) – مصطفى محمد (الزمالك) – صلاح محسن (الأهلي) – أحمد ياسر ريان (الجونة).

بعد أن قرأت الأسماء والمستبعدين واخترت 3 لاعبين فوق السن، ضع نفسك في منصب شوقي غريب واختر 18 لاعبا فقط تذهب بهم للأولمبياد.

اقرأ أيضا

عبد الرحمن مجدي.. باكورة مشروع الدراويش

حكاية قرار العميد الذي منح مصر "الشيخ كريم" بعد عامين من الإصابة

أمير توفيق لـ في الجول: لم تصلنا عروض لعلي لطفي أو أي لاعب آخر

10 مشاهد في سنوات تكوين مصطفى محمد: مقاتل بدأ كظهير أيمن وتغلب على الرباط الصليبي

مورينيو وتوتنام.. رهان لا يمكن للاستثنائي أن يخسر

المنتخب الأولمبي منتخب مصر الأولمبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (5).. النبت الرباني 12 دقيقة | حلم طوكيو 2020
صور - صلاح يتدرب منفردا في ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد يوسف لـ في الجول: انضمام حجازي لمصر في طوكيو يزيد صلابة الدفاع ساعة | حلم طوكيو 2020
ميهوب لـ في الجول: المنتخب الأولمبي لا يحتاج 3 لاعبين كبار في طوكيو ساعة | حلم طوكيو 2020
نبيه: كوبر كان سيهاجم لو امتلك لاعبي المنتخب الأولمبي ساعة | منتخب مصر
محمد صادق: نتائج المنتخب الأولمبي الإيجابية أهم من مشاركتي بشكل أساسي ساعة | حلم طوكيو 2020

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 2 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل 3 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين 4 في الجول يكشف تفاصيل عرض أهلي جدة لـ محمود علاء.. وموقف اللاعب والزمالك

قد ينال إعجابك