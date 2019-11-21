مدرب كوت ديفوار: أتمنى السير على خطى والدي وشقيقي والفوز باللقب

تمنى سواليهو حيدرا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي عن أمله في الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة ليسير على خطى والده وشقيقه.

حيدرا قال في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "والدي وشقيقي الأكبر ربحوا تلك البطولة في مصر من قبل وأتمنى أن أسير على دربهم وأتوج بها كمدرب لمنتخب بلادي".

وأقصت كوت ديفوار مصر من تصفيات أولمبياد بكين 2008 بعدما حققت الفوز على مصر بنتيجة 4-2 في مجموع المواجهتين.

وتابع "الدوافع قوية لخوض مباراة كبيرة في النهائي أمام مصر، ونريد ختام البطولة بشكل جيد ونحن جاهزين على المستويين البدني والذهني."

أضاف: "الغيابات بالنسبة لي دوافع كبيرة بالنسبة للمجموعة المتواجدة، ولن يشعر أي أحد أن منتخبنا غير مكتمل، اللاعبون المتواجدون يمتلكون خبرات كبيرة، ستكون مواجهة بين 11 لاعبا من مصر ومثلهم من كوت ديفوار على أرض الملعب."

وعانى المنتخب الإيفواري من إصابة نجمه كريستيان كوامي مهاجم جنوى الإيطالي الذي تعرض لإصابة بالرباط الصليبي.

وأكمل عن العامل البدني: "خضنا 5 مباريات في أسبوعين وهو مجهود بدني جبار، ومباراة الغد استعدينا إليها ذهنيا ونفسيا بشكل أكبر من التجهيز النفسي، وحضور الجماهير سيكون إيجابيا بالنسبة لنا لأننا نحب اللعب أمام الجماهير."

وعن منتخب مصر: "لا يمكن تجاهل قوة منتخب مصر دفاعيا وهجوميا وقدرتهم على صناعة الفارق ونحن نحترمهم بشكل كبير، لكننا ايضا سنكون مصدر قلق بالنسبة لهم."

وأردف: "نحن فريق جماعي وسنكون متحفزين لتقديم أداء يفوق كل التوقعات، وسنبذل مجهودا مضاعفا أمام أصحاب الملعب للفوز بالبطولة."

واسترد الحديث: "غياب مجموعة من اللاعبين عن البطولة الحالية جاء لأسباب خارجة عن أرادتهم، ولن يكون هناك إقصاء لاي لاعب في الأولمبياد، ومن سيكون جاهزا وقتها سينضم."

وعن وجود 8 مدربين محليين في البطولة قال المدرب الإيفواري: "هناك العديد من العوامل التي تتحكم في تعيينات المدربين، وبالنسبة لهذا الفريق فهو واعد وقادر على تحقيق أمور رائعة في المستقبل، والظروف تختلف لفرق 23 سنة عن المنتخبات الأولى لذلك نجد كل مدربي البطولة محليين."

اقرأ أيضا

بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (5).. النبت الرباني

يوسف: لاسارتي لم يفهم كيمياء الأهلي وتخيل أن الفوز بالدوري إنجاز كبير

حكم مواجهة مصر والكاميرون يقود نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

طبيب تونس: إصابة ساسي بسيطة.. اتفقنا على استبداله إذا تجددت شكواه من الآلام

من الدرجة الثانية إلى حلم طوكيو.. 6 لاعبين صقلوا مواهبهم في "المظاليم"