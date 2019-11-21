مدافع كوت ديفوار: سنفعل كل شيء لنجعل شعبنا فخورا بنا

قال إسماعيل ديالو ظهير منتخب كوت ديفوار الأولمبي الأيسر، إن فريقه سيفعل كل شيء ليقف شعب بلاده فخورا به بعد نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وأضاف ديالو في المؤتمر الصحفي للمباراة النهائية التي تواجه فيها كوت ديفوار مصر يوم الجمعة: "سنحاول الظهور بأفضل شكل أمام منتخب مصر، هذه النوعية من المباريات تعد حافزا لنا".

وشدد "اللعب أمام مصر لن يمثل أي ضغط علينا. تأهلنا بالفعل للأولمبياد وسنلعب النهائي مثل أي مباراة".

وأردف ديالو "لا نبحث عن ألقاب شخصية، بل نريد أن يكون شعب كوت ديفوار فخورا بنا".

وأكمل "سنلعب النهائي أمام منظم البطولة، الملعب سيكون ممتلئا عن آخره لكن في النهاية ستكون المباراة بين 22 لاعبا".

وأتم ديالو "المباراة ستكون معقدة جدا، مصر دولة قوية جدا في كرة القدم، علينا التركيز. مجهودنا الذي سيحدد وصولنا ومكسبنا من عدمه، سلاحنا سيكون التركيز والمجهود، سنحارب للفوز بالبطولة".

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