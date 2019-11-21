شوقي غريب: فخور باللاعبين.. أشكر الجماهير وأدعوهم للنهائي

أعرب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن فخره بلاعبيه بعد تأهلهم لأولمبياد طوكيو 2020، ووجه شكره للجماهير ودعاهم للحضور للمباراة النهائية.

ويلعب منتخب مصر غدا الجمعة نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما أمام كوت ديفوار على استاد القاهرة.

وقال شوقي غريب في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: "أتمنى حضور الجماهير بكثافة وأعدهم أن المنتخب لن يخذلهم".

وأوضح "لدي ثقة في الفريق وكل أعضائه وقبل ذلك لدي إيمان بأن الله لن يضيع أجر من أحسن عملا".

وأضاف غريب "تحقيق إنجاز التأهل لأولمبياد طوكيو كان نتيجة لعمل دؤوب أحسن القائمون عليه آداءه بإتقان وتفان وحب وإخلاص".

وشدد غريب "فخور بكل لاعب شارك في مسيرة الإعداد لهذا الحدث الكبير، وفخور بكل الجهاز الفني والإداري والطبي، ونسعى الآن لحصد اللقب".

وتابع غريب "أريد توجيه الشكر لوقفة الدولة بجانب المنتخب متمثلة في جهات عديدة في مقدمتها وزارة الشباب والرياضة بقيادة أشرف صبحي، بالإضافة لاتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة الذي كان بمثابة الأب الروحي لهذا الجيل".

وواصل غريب حديثه "ولن أنسى أبدا وقفة لجنة إدارة أعمال اتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني منذ استلامها المهمة حتى الآن في دعمنا ومؤازرتنا".

وأتم المدير الفني للمنتخب الأولمبي "كل ما أتمناه حاليا هو أن يكون التأهل للدورة الأولمبية بداية حقيقية لانطلاق الكرة المصرية وتأكيد على ريادتها في المنطقة".

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