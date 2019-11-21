شوقي غريب: فخور باللاعبين.. أشكر الجماهير وأدعوهم للنهائي

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 11:27

كتب : أحمد الخولي

شوقي غريب - مصر - غانا - الأولمبي

أعرب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن فخره بلاعبيه بعد تأهلهم لأولمبياد طوكيو 2020، ووجه شكره للجماهير ودعاهم للحضور للمباراة النهائية.

ويلعب منتخب مصر غدا الجمعة نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما أمام كوت ديفوار على استاد القاهرة.

وقال شوقي غريب في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: "أتمنى حضور الجماهير بكثافة وأعدهم أن المنتخب لن يخذلهم".

أخبار متعلقة

أسامة حسني لـ في الجول: صلاح استثناء.. يجب ضمه لـ الأولمبي في طوكيو ميهوب لـ في الجول: المنتخب الأولمبي لا يحتاج 3 لاعبين كبار في طوكيو نبيه: كوبر كان سيهاجم لو امتلك لاعبي المنتخب الأولمبي محمد صادق: نتائج المنتخب الأولمبي الإيجابية أهم من مشاركتي بشكل أساسي

وأوضح "لدي ثقة في الفريق وكل أعضائه وقبل ذلك لدي إيمان بأن الله لن يضيع أجر من أحسن عملا".

وأضاف غريب "تحقيق إنجاز التأهل لأولمبياد طوكيو كان نتيجة لعمل دؤوب أحسن القائمون عليه آداءه بإتقان وتفان وحب وإخلاص".

وشدد غريب "فخور بكل لاعب شارك في مسيرة الإعداد لهذا الحدث الكبير، وفخور بكل الجهاز الفني والإداري والطبي، ونسعى الآن لحصد اللقب".

وتابع غريب "أريد توجيه الشكر لوقفة الدولة بجانب المنتخب متمثلة في جهات عديدة في مقدمتها وزارة الشباب والرياضة بقيادة أشرف صبحي، بالإضافة لاتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة الذي كان بمثابة الأب الروحي لهذا الجيل".

وواصل غريب حديثه "ولن أنسى أبدا وقفة لجنة إدارة أعمال اتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني منذ استلامها المهمة حتى الآن في دعمنا ومؤازرتنا".

وأتم المدير الفني للمنتخب الأولمبي "كل ما أتمناه حاليا هو أن يكون التأهل للدورة الأولمبية بداية حقيقية لانطلاق الكرة المصرية وتأكيد على ريادتها في المنطقة".

اقرأ أيضا:

"المنتخب الأولمبي لا يحتاج 3 لاعبين كبار في طوكيو"

نبيه: كوبر كان سيهاجم لو امتلك لاعبي المنتخب الأولمبي

مورينيو: ما رأيته في توتنام يحدث لأول مرة في مسيرتي

عام 1973.. حين تلاعبت بولندا الاشتراكية بإنجلترا على ويمبلي

تعرف على المشكلة التي تواجه الفراعنة في الأولمبياد

شوقي غريب مصر الأولمبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

نفاد تذاكر نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما 8 دقيقة | حلم طوكيو 2020
تحديد ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية وموعد السوبر.. تعرف على قرارات تنفيذية كاف 8 دقيقة | إفريقيا
طه إسماعيل: لماذا يتم فرض محمد صلاح على المنتخب الأولمبي؟! 21 دقيقة | حلم طوكيو 2020
هل يشارك أمام بالاس؟ صلاح يظهر في مران ليفربول الجماعي 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الإسماعيلي - ثنائي صاعد واستبعاد ثلاثي أمام الجزيرة الإماراتي 41 دقيقة |
مورينيو: أنام بـ بيجاما النادي الذي أدربه 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 2 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل 3 مدرب جنوب إفريقيا: هذه أسباب ابتسامتي أثناء اقتحام المؤتمر الصحفي للقاء مصر 4 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين

قد ينال إعجابك