"جمهور أرسنال لن يهتم لو حقق لهم صدام حسين الفوز.. النادي عليه التوقيع مع بوكيتينو"

قال هاري ريدناب مدرب توتنام السابق إن أرسنال عليه التعاقد مع مدرب نفس الفريق السابق، ماوريسيو بوكيتينو.

وأقال توتنام بوكيتينو وعين جوزيه مورينيو في محله، ليقول ريدناب لـ"توك سبورت": "برحيل بوكيتينو، سيستيقظ مدير فني أو مديرين ليقولا ما هذا؟ هذا ليس أمرا ذكيا (من قبل إدارة توتنام)".

وأردف "وأيضا، سيكون هناك رئيس ناد أو رئيسين متحمسين للتعاقد معه".

وشدد "هناك أندية في لندن تعاني، لماذا لا يذهب إلى أرسنال، هل تظنون أن جمهور أرسنال لن يحب الحصول على مدرب توتنام؟".

أرسنال وتوتنام منافسان لدودان في شمال لندن، ولكن لريدناب رأي آخر: "إذا ذهبت إلى أرسنال وفزت بالمباريات سيغنون لك، حتى لو كنت صدام حسين (رئيس العراق السابق)".

وأتم "هذا يحدث في كرة القدم، سول كامبل انتقل من توتنام إلى أرسنال، جورج جراهام فعلها وكذلك تيري نيل وبات جينينجز".

ويقود أوناي إيمري أرسنال في الوقت الحالي ويعاني، حيث يحتل المركز السادس بـ17 نقطة.

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