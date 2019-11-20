رمضان صبحي: التأهل للأولمبياد هدية للجماهير التي تتعذب للتواجد في المدرجات

أهدى رمضان صبحي لاعب الأهلي إنجاز تأهل منتخب مصر لأولمبياد طوكيو 2020 للجماهير التي تساند الفريق في ستاد القاهرة.

وصرح رمضان عبر قناة أون سبورت "لاعبون رجال مثلما أقول بعد كل مباراة، والجمهور أكثر من رائع، أشكرهم كثيرا، مهما قلت لن أوفيهم حقهم".

وأضاف "صعدنا وحققنا المطلوب، وبالتأكيد الطموح يتضاعف، والآن نفكر في الفوز بكأس البطولة".

وتابع "الجماهير لا تستفيد شيئا بل تدفع أموالا من أجل الحضور، لذا يجب إسعادهم، وقلنا إننا سنقاتل من أجلهم، ونرد لهم جزء صغير من الجميل، والتعب وإهدار اليوم والحضور مبكرا فهم يتعذبون من أجل الحضور".

وأتم لاعب الأهلي "الجمهور دافع لنا، لعبت في أوروبا عامين، وأؤكد أن جمهور مصر الأفضل في العالم".

وفاز منتخب مصر على جنوب إفريقيا بثلاثية ليتأهل لمواجهة كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم تحت 23 سنة يوم الجمعة المقبل.

وتأهل منتخب مصر بذلك لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه في نسختها الثالثة بعد نسختي 2011 و2015.

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📽️ملخص المباراة:



الفراعنة يتأهلون للنهائي ويضمنون مقعدًا في أولمبياد طوكيو 🇯🇵 #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/ID3U94GrMk — CAF - عربي (@caf_online_AR) November 19, 2019









































































































































































































































































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