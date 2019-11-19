محمد صبحي: حلمنا تحقق.. لكل مجتهد نصيب

عبر محمد صبحي حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن سعادته بالفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية والتأهل لنهائي كأس الأمم تحت 23 سنة والصعود لأولمبياد طوكيو 2020.

وصرح صبحي عبر إذاعة الشباب والرياضة "أشكر الجمهور ووزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة واللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف حارس مرمى الزمالك "طموحنا وحلمنا تحقق، وأسعدنا الجماهير، ولن نقصر معهم في المباراة النهائية".

وتابع "اللاعبون أدوا ما عليهم، وأشكر الجهاز الفني، لقد قال لنا كابتن شوقي بين الشوطين واصلوا ما حققتوه في المباريات الثلاث الماضية".

وأتم تصريحاته "لكل مجتهد نصيب، قادرون على الفوز بكأس البطولة، وسنركز اعتبارا من الغد للتتويج باللقب".

وتأهل منتخب مصر بذلك لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه في نسختها الثالثة بعد نسختي 2011 و2015.

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📽️ملخص المباراة:



الفراعنة يتأهلون للنهائي ويضمنون مقعدًا في أولمبياد طوكيو 🇯🇵 #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/ID3U94GrMk — CAF - عربي (@caf_online_AR) November 19, 2019









































































































































































































































































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