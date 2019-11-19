فضل: المنتخب الأولمبي سيفوز بكأس البطولة.. هذا الجيل سيعالج هزة المنتخب الأول

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 23:23

كتب : FilGoal

احتفالات الوصول إلى أولمبياد طوكيو

أبدى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة ثقته في قدرات لاعبي المنتخب الأولمبي على الفوز بكأس الأمم تحت 23 سنة بعد تأهلهم للأولمبياد.

وفاز منتخب مصر على جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء بثلاثية دون رد في استاد القاهرة في نصف نهائي البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وصرح فضل عبر إذاعة الشباب والرياضة "طموحنا متجدد، والآن نفكر في الفوز بكأس البطولة، وهذا الفريق قادر على تحقيق الإنجاز وإسعاد الشعب المصري".

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وأضاف "نحن شعب عاطفي، الجماهير حضرت بكثافة لأنها شعرت برجولة لاعبي المنتخب الأوليمبي، فالجماهير تقدر الأداء الجيد".

وتابع "هذا الجيل سيدعم المنتخب الأول الذي تعرض لهزة بعد كأس الأمم الإفريقية في يوليو الماضي، وبالتأكيد نحن بحاجة لوقت لتجاوز ما حدث".

وأشار محمد فضل "اتحاد الكرة السابق له دور كبير جدا، والعلاقة معهم جيدة جدا، ورئيسه هاني أبوريدة أعتبره بمثابة أبي، فهو قامة في الكرة العالمية، ومنحني فرصة لأكون مديرا للبطولة".

وأتم تصريحاته "أبارك للشعب المصري وإن شاء الله الفترة القادمة ستكون أفضل".

وفاز المنتخب الأولمبي على جنوب إفريقيا بثلاثية دون رد في الدور قبل النهائي، ليتأهل لمواجهة كوت ديفوار في المباراة النهائية.

وتأهل منتخب مصر بذلك لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه في نسختها الثالثة بعد نسختي 2011 و2015.

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