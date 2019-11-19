مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد

قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي إن هناك حالة واحدة ستجعله يفكر في ضم لاعبين فوق السن للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف غريب في المؤتمر الصحفي الذي تلى لقاء جنوب إفريقيا: "البطولة لم تنته لأختار لاعبين".

قبل أن يستدرك "سأختار من يوجد لديه رغبة اللعب في الأولمبياد، أما من لا يرغب في المشاركة فأنا سألعب بالفريق المتاح حاليا معي دون إضافة أسماء أخرى".

وتأهل منتخب مصر لأولمبياد طوكيو 2020 رسميا عقب تفوقه على جنوب إفريقيا اليوم في استاد القاهرة بثلاثية دون رد في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وعن اختلاف الأداء في شوطي لقاء جنوب إفريقيا قال شوي غريب: "طلبت من اللاعبين اللعب من العمق والتسديد ونجخنا في ذلك".

وأردف "اخترت محمد شوقي ووائل رياض "شيتوس" للمشاركة في الجهاز الفني معي لأنهما تواجدا معي في منتخب الشباب في 2001 حينما توجنا ببرونزية كأس العالم وأردت أن ينقلوا خبراتهم للاعبين الحاليين".

وأتم "استفدنا من التحضير للبطولة بأفضل شكل لأننا واجهنا منتخبات أوروبية وآسيوية كثيرا في الفترة الأخيرة لمعرفتي أن التحضير للأولمبياد لن يكون كبيرا".

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هدف ⚽️



الثالث يا فراعنة 🤩 عبدالرحمن مجدي يعود مرة أخرى!



🇿🇦 0 -3 🇪🇬 #beINAFCON #AFCONU23 pic.twitter.com/Kgxt68yuCx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2019

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