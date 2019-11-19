السيسي يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى الأولمبياد

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه التحية والتقدير والتهنئة للمنتخب الأولمبي بعد تأهله لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأشاد الرئيس بمستوى المنتخب وأداء اللاعبين البطولي الذي قادهم لتحقيق هذا الإنجاز تحت قيادة متميزة من الجهاز الفني الوطني.

وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على جنوب إفريقيا 3-صفر في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة في مصر.

وسجل ثلاثية مصر رمضان صبحي هدفا، وعبد الرحمن مجدي هدفين.

ويلعب منتخب مصر في نهائي البطولة يوم الجمعة المقبل ضد كوت ديفوار في استاد القاهرة الدولي.

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