مؤتمر مدرب جنوب إفريقيا: ركلة الجزاء غير صحيحة لكن لا أشكك في فوز مصر المستحق

قال ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا إن ركلة الجزاء التي احتسبت لمنتخب مصر في مباراة الفريقين غير صحيحة لكنه شدد أن الفراعنة استحقوا الفوز.

وتأهل منتخب مصر لأولمبياد طوكيو 2020 رسميا عقب تفوقه على جنوب إفريقيا اليوم في استاد القاهرة بثلاثية دون رد في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وقال مدرب جنوب إفريقيا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "التقيت بمنتخب مصر في لقاء ودي قبل البطولة وقلت لشوقي غريب أتمنى أن نلتقي في النهائي سويا، كان الأمر حلما".

وواصل "حاولنا تقديم كرة سريعة أمام دفاع مصر وسيطرنا عليهم وأسكتنا الجمهور خلال أول 15 دقيقة".

وأردف "أعتقد أن ركلة الجزاء التي حصلوا عليها غير صحيحة لكنني لا أشكك في فوز مصر وأهنأهم عليه، استحقوا الفوز".

وأكمل "فقدنا سيطرتنا على المباراة بعد الهدف الأول لمصر، وفريقنا لم يستطع التعامل بعد ذلك مع الضغط الجماهيري ومنتخب مصر قدم مباراة كبيرة وكان صعبا علينا أن نلعب ف استاد القاهرة وأن نصمد لـ60 دقيقة".

وشدد نوتواني "هذه تجربة قوية لنا وفرصة للاعبين لاكتساب خبرات أمام فريق كبير قاتل للفوز وسجل ثلاثة أهداف".

وأتم مدرب جنوب إفريقيا حديثه "مازال أمامنا فرصة للتأهل إلى الأولمبياد باللعب أمام غانا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع".

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