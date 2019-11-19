صورة وفيديو – لاعبو مصر يقتحمون مؤتمر شوقي غريب

اقتحم لاعبو منتخب مصر الأولمبي مؤتمر المدير الفني للفريق شوقي غريب للاحتفال بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل منتخب مصر للأولمبياد رسميا عقب تفوقه على جنوب إفريقيا اليوم في استاد القاهرة بثلاثية دون رد في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

واقتحم اللاعبون المؤتمر واحتفلوا مع مدربهم بعلم اليابان.

وأصبح ذلك التأهل هو رقم 12 في تاريخ مصر في منافسات كرة القدم في الأولمبياد والأول منذ أولمبياد لندن 2012.

وكان أفضل إنجاز حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد في طوكيو عام 1964 حينما ظفر بالمركز الرابع وهو نفس ما حدث في أمستردام 1928.

video:1

طالع أيضا

بالفيديو – شمس مصر ستنير طوكيو.. الفراعنة إلى الأولمبياد

شوقي غريب باكيا: قلت للاعبين سنموت وسنذهب إلى طوكيو.. سأفعل كل شيء لتكرار إنجاز 2001

رسميا - توتنام يعلن رحيل بوكيتينو

الأهلي يكشف لـ في الجول تشخيص إصابة أجايي أمام الاتصالات

وكيل مهاجم بازل ينفي عبر في الجول التفاوض مع الأهلي

الآشعة تكشف إصابة الخطيب باعوجاج في العمود الفقري والحوض