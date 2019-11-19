صورة وفيديو – لاعبو مصر يقتحمون مؤتمر شوقي غريب

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 22:24

كتب : عاطف شادي

احتفالات الوصول إلى أولمبياد طوكيو

اقتحم لاعبو منتخب مصر الأولمبي مؤتمر المدير الفني للفريق شوقي غريب للاحتفال بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل منتخب مصر للأولمبياد رسميا عقب تفوقه على جنوب إفريقيا اليوم في استاد القاهرة بثلاثية دون رد في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

واقتحم اللاعبون المؤتمر واحتفلوا مع مدربهم بعلم اليابان.

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وأصبح ذلك التأهل هو رقم 12 في تاريخ مصر في منافسات كرة القدم في الأولمبياد والأول منذ أولمبياد لندن 2012.

وكان أفضل إنجاز حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد في طوكيو عام 1964 حينما ظفر بالمركز الرابع وهو نفس ما حدث في أمستردام 1928.

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