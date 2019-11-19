جاريدو: جئت النجم لحصد الألقاب.. مواجهة الأهلي كبيرة ولكنها ليست مصيرية

أعرب خوان كارلوس جاريدو عن سعادته بتولي قيادة النجم الساحلي التونسي، وشدد على قوة مواجهة الأهلي في بداية مشواره الإفريقي لكنه يرى أن المباراة لن تكون مصيرية.

وأعلن النجم الساحلي تعيين جاريدو لقيادة الفريق لمدة موسم ونصف الموسم.

وقال جاريدو في مؤتمر تقديمه نقلا عن الصباح التونسية: "سعيد بالتعاقد مع فريق بحجم النجم، الأهداف واضحة ولا تستحق كثير من الاجتهاد".

وأضاف "طالما تعلق الأمر بتدريب فريق كبير، فالهدف يكون حصد الألقاب ووهو ما جئت من أجله".

وتابع جاريدو "سأعمل الفترة المقبلة على بناء فريق قوي قادر على المنافسة بقوة على كل الألقاب".

وسبق لجاريدو قيادة فريق الأهلي المصري وحصد معه لقبي السوبر المصري والكونفدرالية الإفريقية.

وعن مواجهة الأهلي قال جاريدو: "تفكيري حاليا في مواجهة السبت المقبل أمام اتحاد بن قردان في الدوري وبعدها يتم التركيز على الأهلي".

وشدد "بالطبع ستكون مباراة كبيرة دون شك ولكنها لن تكون مصيرية على اعتبار أن الفريق سيكون مطالبا بخوض 6 مواجهات في المجموعة".

وأتم تصريحاته "المهم للفريق هو جمع أكبر عدد من النقاط ليكون قادرا على استكمال مسيرته في المسابقة".

ويقع النجم الساحلي بجوار أندية الأهلي والهلال السوداني وبلاتينيوم في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا:

ميدو منتقدا المنتخب: البدري أصابه الخمول التدريبي.. واللاعبون كومبارس

هشام زكريا لـ في الجول: البدري تأثر بالإعلام.. وأين تريزيجيه؟

حلم طوكيو - 90 دقيقة تفصل منتخب مصر عن الأولمبياد

فيفا يفتح الباب لشراء حقوق بث التصفيات الإفريقية لكأس العالم

أس: إنريكي يعود لـ إسبانيا.. ومورينو يبكي ويشعر بالخيانة