ريمونتادا ليفربول أمام برشلونة ترشح كلوب لجائزة اللحظة الأفضل

ترشح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لجائزة أفضل لحظة تدريبية هذا العام في المملكة المتحدة.

تحتفي هذه الجائزة بلحظات تميز فيها المدرب لتركيزه على مباراة أو نتيجة، أو أسلوبه الإنساني في توجيه الفرق والرياضيين.

شهدت القائمة المختصرة لعام 2019، التي تم اختيارها بالشراكة مع جمعية الصحفيين الرياضيين، ترشح كلوب إلى جانب جاريث ساوثجيت وجون بلاكي وميلاني مارشال.

تم اختيار مدرب الريدز على وجه التحديد بسبب عودة ليفربول الرائعة في النتيجة في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة في مايو والمشاهد العاطفية التي تلت المباراة.

بعد المباراة 3-0 بعد مباراة الذهاب، حقق فريق كلوب أداءً مذهلاً وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 4-0 على ملعب أنفيلد والوصول إلى المباراة النهائية، والتي تمكن الفريق من الفوز بها في مدريد.

سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لحظة تدريبية لهذا العام في حفل توزيع جوائز المملكة المتحدة، الذي سيقام يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر في لندن.

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