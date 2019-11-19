رضا عبد العال: أرشح مدرب وادي دجلة لقيادة منتخب مصر

رشح رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة لقيادة منتخب مصر خلفا لحسام البدري.

وتعادل منتخب مصر في ثاني مبارياته الرسمية تحت قيادة البدري مع جزر القمر سلبيا، ليحتل المركز الثالث في مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية برصيد نقطتين.

وقال عبد العال لبرنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر": "أرشح تاكيس جونياس لقيادة منتخب مصر، وخلال 8 شهور سيصنع منتخبا (محصلش) لمصر".

وتابع "هناك من سيقول إن دجلة يخسر في الدوري، ولكن انظروا لقائمة الفريق فدجلة النادي الوحيد الذي لم يضم لاعبين قبل بداية الموسم".

وواصل "كيف لم يتم اختيار محمد عبد العاطي ومحمد هلال ضمن قائمة منتخب مصر".

وانتقد لاعب الأهلي والزمالك السابق اختيار البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر.

وأوضح "لماذا تم طرح اسم حسام البدري في أخر 3 أو 4 ساعات من وقت الاختيار، المسؤولون الذين يختارون المدربين يريدون (العكننة) على الشعب المصري".

ثم أضاف "لا يمكن أن يقودنا مدرب مصري إلا حسن شحاتة، أو مدرب أجنبي فرز أول فلا يوجد مدربين في مصر".

وأتم "مع كامل احترامي لحسام حسن، إلا أن الفوز بالمباريات لا يكون بالروح فقط".

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