إيطاليا تكتسح أرمينيا بتسعة أهداف.. وإسبانيا تتفوق على رومانيا بخماسية

اختتم منتخبا إيطاليا وإسبانيا مشوارهما في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020 باكتساح منتخبي أرمينيا ورومانيا على الترتيب.

نجح منتخب إيطاليا في تحقيق فوز عريض على أرمينيا برصيد 9 أهداف مقابل هدف واحد ليختتم التصفيات في الصدارة بالعلامة الكاملة.

تأهل منتخبا إيطاليا وفنلندا لنهائيات أمم أوروبا، إذ تصدر الآتزوري بـ 30 نقطة أما فنلندا في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

video:1

وأنهى منتخب إيطاليا التصفيات بتسجيل 37 هدفا في 10 مباريات تحت قيادة روبرتو مانشيني المدير الفني للفريق.

أما منتخب إسبانيا فاختتم مشواره باكتساح رومانيا بخمسة أهداف دون رد، وكان الماتادور قد ضمن تأهله رفقة السويد إلى أمم أوروبا.

وأنهى منتخب إسبانيا التصفيات في الصدارة برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن السويد ثاني الترتيب.

اقرأ أيضا:

نجونا بعد 90 دقيقة من اللا شيء.. منتخب مصر صفر أمام جزر القمر

مؤتمر البدري: قدمنا أداء جيدا وسنتأهل لأمم إفريقيا

5 ملامح بعد تعادل المنتخب.. ارفعوا القبعة لجزر القُمر

رسميا - جاريدو مدربا للنجم الساحلي

بالفيديو - ملخص لمسات كهربا ضد جزر القمر