فيرمينو وفابينيو يختاران أفضل 5 لاعبين في تاريخ البرازيل

اختار الثنائي روبرتو فيرمينو وفابينيو لاعبا ليفربول قائمة أفضل 5 لاعبين برازيليين على مر التاريخ.

الثنائي البرازيلي الذي يلعب في صفوف ليفربول يقدمان مستويات مبهرة في الموسم الحالي بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ونشرت قناة ليفربول مقطع فيديو لفرمينو وفابينيو وهما يختاران الأفضل في تاريخ البرازيل.

وجاء ريفالدو صانع ألعاب برشلونة السابق في المركز الخامس، أما كافو مدافع روما وميلان فتواجد في المركز الرابع.

أحد أمهر لاعبي كرة القدم حول العالم، رونالدينيو، جاء في المركز الثالث.

رونالدو الظاهرة تواجد في المركز الثاني، أمام الأسطورة بيليه فجاء في المركز الأول.

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