فيرمينو وفابينيو يختاران أفضل 5 لاعبين في تاريخ البرازيل

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 23:01

كتب : FilGoal

رونالدو - البرازيل

اختار الثنائي روبرتو فيرمينو وفابينيو لاعبا ليفربول قائمة أفضل 5 لاعبين برازيليين على مر التاريخ.

الثنائي البرازيلي الذي يلعب في صفوف ليفربول يقدمان مستويات مبهرة في الموسم الحالي بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ونشرت قناة ليفربول مقطع فيديو لفرمينو وفابينيو وهما يختاران الأفضل في تاريخ البرازيل.

أخبار متعلقة

لاعب ليفربول: نريد أن نزين قمصاننا بشعار بطل مونديال الأندية زولا: توموري فاق توقعاتي مع تشيلسي ريال مدريد يوضح إصابة جيمس فيرمينو: أصبحت أفضل الآن.. ولا أريد التوقف عند هذا المستوى

وجاء ريفالدو صانع ألعاب برشلونة السابق في المركز الخامس، أما كافو مدافع روما وميلان فتواجد في المركز الرابع.

أحد أمهر لاعبي كرة القدم حول العالم، رونالدينيو، جاء في المركز الثالث.

رونالدو الظاهرة تواجد في المركز الثاني، أمام الأسطورة بيليه فجاء في المركز الأول.

div style="position:relative; padding-bottom:56.25%; overflow:hidden;">

اقرأ أيضا:

نجونا بعد 90 دقيقة من اللا شيء.. منتخب مصر صفر أمام جزر القمر

مؤتمر البدري: قدمنا أداء جيدا وسنتأهل لأمم إفريقيا

5 ملامح بعد تعادل المنتخب.. ارفعوا القبعة لجزر القُمر

رسميا - جاريدو مدربا للنجم الساحلي

بالفيديو - ملخص لمسات كهربا ضد جزر القمر

روبرتو فيرمينو فابينيو ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

تعرف على المنتخبات المتأهلة ليورو 2020 حتى الآن 24 دقيقة | أوروبا
مدرب جزر القُمر لـ في الجول: طبقنا طريقة وادي دجلة ضد مصر 25 دقيقة | الدوري المصري
إيطاليا تكتسح أرمينيا بتسعة أهداف.. وإسبانيا تتفوق على رومانيا بخماسية 35 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – ميسي يخطف تعادلا قاتلا للأرجنتين مع أوروجواي ساعة | أوروبا
فيديو - الجزائر تهزم بوتسوانا برائعة البلايلي وتنفرد بالصدارة في تصفيات إفريقيا ساعة | إفريقيا
البدري: سأرد على من لا يتحدث بعقلانية.. كل شيء سيتغير ساعة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل 3 في الجول يكشف تفاصيل عرض أهلي جدة لـ محمود علاء.. وموقف اللاعب والزمالك 4 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين

قد ينال إعجابك