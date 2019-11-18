على الرغم من تحفظه على أسلوب لعب هيكتور كوبر إلا أن أحمد سامي مدرب طلائع الجيش والنجوم السابق يرى أن أسلوب لعب المنتخب حاليا مع حسام البدري ليس معروفا.

وتعادل منتخب مصر مع جزر القمر اليوم الإثنين سلبيا بدون أهداف في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وقال سامي لـFilGoal.com: "هناك الكثير من المشاكل في أداء اللاعبين في مباراتي كينيا وجزر القمر، لم أشاهد جماعية بينهم".

وأضاف "هناك الكثير من الثغرات في الفريق بالإضافة لمشاكل في الضغط والرقابة والاستحواذ على الكرة".

وتابع سامي "كنا نواجه فريقا ليس من التصنيف الأول لكن تبديلات المنتخب تؤكد إننا نريد التعادل فهي تبديلات ليست لتطوير الحالة الفنية في الملعب".

وشدد "الجهاز الفني أمامه 5 أشهر لضم لاعبين جدد وكذلك الاستعانة بلاعبين من المنتخب الأولمبي".

وعن سبب عدم حدوث أي اختلاف بين مباراتي كينيا وجزر القمر قال أحمد سامي: "أسلوب اللعب ليس واضحا مع تحفظي على هيكتور كوبر لكن هو كان لديه أفكار واضحة تتمثل في الدفاع، لكننا الآن لا نعرف هل البدري يريد الهجوم أم الدفاع".

وأضاف "الجهاز الفني هو من يتحمل مسؤولية تلك النتائج فهو من ضم الكثير من اللاعبين ممن يخوضون مباريات دولية لأول مرة في مسيرتهم".

وأتم أحمد سامي "يجب أن يكون هناك هيكل أساسي لمنتخب مصر وأن ينضم اللاعب الجيد بدلا ممن لا يصنعون الفارق".

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