هيثم فاروق: منتخب مصر فاز بنقطة أمام جزر القُمر

يرى هيثم فاروق نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن التعادل مع جزر القُمر بمثابة الفوز للفراعنة.

وتعادل منتخب مصر سلبيا مع جزر القُمر في الجولة الثانية لتصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وقال هيثم فاروق في قناة bein sports: "في ظل مجريات المباراة ومستوى فريقنا نستطيع القول أن منتخب مصر فاز بنقطة أمام جزر القُمر".

وأضاف "شاهدنا جميعا عقب المباراة فرحة جماهير جزر القُمر بالتعادل مع مصر ونزولهم إلى أرض الملعب للاحتفال".

وتابع "مصر أحد كبار قارة إفريقيا وأكثر منتخب فاز بلقب الأمم الإفريقية ويجب أن نظهر بمستوى أفضل".

وتعجب هيثم فاروق "إلى متى سنقول أحسنت يا شناوي لأنه أفضل لاعب في المباراة، منذ كأس الأمم الإفريقية وهو أفضل لاعب في منتخب مصر لأنه ينقذ مرماه من أهداف كثيرة، لا نريد أن نقول له أحسنت نريد أن يسجل هجومنا أهدافا كثيرة".

وأتم تصريحاته "أخشى على منتخب مصر الدخول في نفق مظلم وعدم التأهل لكأس الأمم ومن ثم يتراجع في التصنيف".

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين خلف جزر القمر المتصدر وكينيا صاحب المركز الثاني، ويأتي منتخب توجو أخيرا بنقطة واحدة.

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