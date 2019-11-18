لاعب ليفربول: نريد أن نزين قمصاننا بشعار بطل مونديال الأندية

يهدف جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول للفوز بكأس العالم للأندية 2019 الشهر المقبل من أجل تزيين قميص الفريق بشعار بطل مونديال الأندية.

بعد شهر من الآن، يبدأ ليفربول مشواره في كأس العالم للأندية بمباراة الدور نصف النهائي في البطولة التي ستقام في قطر.

عن طموح اللاعبين في حصد اللقب للمرة الأولى في تاريخ ليفربول، قال فينالدوم "نعم، نريد أن نكون أول فريق للريدز يحقق هذا اللقب".

وأضاف في تصريحات لموقع ناديه "سيكون أمرًا رائعًا أن نسطر لأنفسنا تاريخًا جديدًا بالفوز بالبطولة وأن يذكرنا الجميع كأول من جلب الكأس إلى ليفربول".

عن ارتداء الشارة الذهبية على قمصان الفريق في حال الفوز باللقب، أوضح "لقد رأيتها على قمصان الفرق التي حصدت اللقب في السنوات الماضية، ولقد لاحظت اهتمام كل من تحدثت معهم من أفراد عائلتي وأصدقائي بهذا الأمر".

وشدد الدولي الهولندي "نريد أن نزين قمصاننا بهذه الشارة لأنها ستذكرنا أننا كنا أبطالًا للبطولة".

جدير بالذكر أن ليفربول لم يفز بلقب البطولة التي يتنافس فيها أبطال القارات المختلفة من قبل، وكانت آخر مشاركة له فيها عام 2005 عندما خسر من ساو باولو في المباراة النهائية.

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