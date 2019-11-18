الاتحاد السكندري يفوز على الوحدة السعودي وديا

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 21:19

كتب : هاني العوضي

أحمد رفعت - الاتحاد - المحرق

نجح الاتحاد السكندري في التغلب على فريق الوحدة السعودي وديا بهدفين دون رد ضمن معسكر الاتحاد في السعودية خلال فترة توقف الدولي.

رزاق سيسيه

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

سجل رزاق سيسيه وأحمد راشد هدفي الاتحاد السكندري في المباراة الودية التي أقيمت بملعب الوحدة في مكة المكرمة.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة المحرق البحريني ضمن مباريات إياب ثمن نهائي البطولة العربية للأندية.

أخبار متعلقة

رسميا - تعديل موعد مواجهة الاتحاد والمحرق البحريني في البطولة العربية مصدر باتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: خطة التعامل مع غياب برج العرب حتى مطلع مارس اتحاد الكرة: إعادة مباراة سيراميكا كليوبترا والزرقا بنزيمة يرد بقوة على رئيس الاتحاد الفرنسي: أنا وحدي من يقرر نهايتي

وكان الفريق السكندري قد تغلب على المحرق البحريني ذهابا بهدفين دون رد، وتقام مباراة الإياب يوم 24 نوفمبر الجاري.

وتواصل مسؤولي الاتحاد العربي مع الاتحاد السكندري لتعديل موعد المباراة لاتاحة الفرصة للاعبين الدوليين بنادي المحرق البحريني للانضمام لمنتخب بلادهم.

ويستعد منتخب البحرين للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي في نسختها 24 والمقرر إقامتها في قطر.

وأعلن الاتحاد السكندري الموافقة على الموعد الجديد يوم 24 نوفمبر بعد تشاور محمد مصيلحي رئيس النادي مع طلعت يوسف المدير الفني.

اقرأ أيضا:

نجونا بعد 90 دقيقة من اللا شيء.. منتخب مصر صفر أمام جزر القمر

مؤتمر البدري: قدمنا أداء جيدا وسنتأهل لأمم إفريقيا

5 ملامح بعد تعادل المنتخب.. ارفعوا القبعة لجزر القُمر

رسميا - جاريدو مدربا للنجم الساحلي

بالفيديو - ملخص لمسات كهربا ضد جزر القمر

الاتحاد السكندري الوحدة السعودي

نرشح لكم

أخر الأخبار

النجم لـ في الجول: الاتحاد التونسي وافق على قيد كوليبالي.. ومحاولات لإشراكه ضد الأهلي 16 دقيقة | إفريقيا
فيرمينو وفابينيو يختاران أفضل 5 لاعبين في تاريخ البرازيل 19 دقيقة | أوروبا
أحمد سامي لـ في الجول: أسلوب لعب المنتخب ليس واضحا عكس كوبر 46 دقيقة | منتخب مصر
شوقي غريب يرد على انتقاد مصطفى محمد: لن يلتفت لذلك ورده سيكون في الملعب 51 دقيقة | حلم طوكيو 2020
هيثم فاروق: منتخب مصر فاز بنقطة أمام جزر القُمر ساعة | منتخب مصر
لاعب ليفربول: نريد أن نزين قمصاننا بشعار بطل مونديال الأندية ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل 3 في الجول يكشف تفاصيل عرض أهلي جدة لـ محمود علاء.. وموقف اللاعب والزمالك 4 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين

قد ينال إعجابك