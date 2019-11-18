الاتحاد السكندري يفوز على الوحدة السعودي وديا

نجح الاتحاد السكندري في التغلب على فريق الوحدة السعودي وديا بهدفين دون رد ضمن معسكر الاتحاد في السعودية خلال فترة توقف الدولي.

رزاق سيسيه النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

سجل رزاق سيسيه وأحمد راشد هدفي الاتحاد السكندري في المباراة الودية التي أقيمت بملعب الوحدة في مكة المكرمة.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة المحرق البحريني ضمن مباريات إياب ثمن نهائي البطولة العربية للأندية.

وكان الفريق السكندري قد تغلب على المحرق البحريني ذهابا بهدفين دون رد، وتقام مباراة الإياب يوم 24 نوفمبر الجاري.

وتواصل مسؤولي الاتحاد العربي مع الاتحاد السكندري لتعديل موعد المباراة لاتاحة الفرصة للاعبين الدوليين بنادي المحرق البحريني للانضمام لمنتخب بلادهم.

ويستعد منتخب البحرين للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي في نسختها 24 والمقرر إقامتها في قطر.

وأعلن الاتحاد السكندري الموافقة على الموعد الجديد يوم 24 نوفمبر بعد تشاور محمد مصيلحي رئيس النادي مع طلعت يوسف المدير الفني.

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