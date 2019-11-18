أرجع أحمد بلال مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق سبب إخفاق الفراعنة في الفوز في أول مباراتين بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 إلى ثلاثة أسباب.

وقال بلال لـFilGoal.com: "حسام البدري تولي مسؤولية تدريب المنتخب في وقت متأخر جدا قبل انطلاق التصفيات بفترة قليلة".

وواصل "ثانيا اللاعبون لم يكونوا في أفضل حالة بدنية لهم ما أثر علينا".

وتابع "لم يفرض منتخب مصر شخصيته خلال المباراتين أبدا لم أشعر بذلك".

وعمن يتحمل مسؤولية التعادلين أمام كينيا وجزر القمر قال بلال: "البدري وكل اللاعبين لم يكن هناك توفيق من الجهاز الفني في إدارة المواجهتين، والفريق ظهر بدون روح".

وأخيرا بسؤاله كيف يتحسن المنتخب قال بلال: "أن نخوض وديات قوية جدا تساهم في إعداد قوي للفريق قبل المباريات المقبلة".

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة بنقطتين فقط.

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