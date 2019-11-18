بالفيديو - مجموعة مصر.. هدف صاروخي يمنح كينيا التقدم على توجو

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 19:18

كتب : FilGoal

منتخب كينيا

نجح منتخب كينيا في تسجيل هدفا رائعا في شباك توجو منحه التقدم في مباراة المنتخبين بتصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

ويستضيف منتخب كينيا نظيره توجو في الجولة الثانية لتصفيات أمم إفريقيا 2021، ضمن مجموعة مصر.

وفي الدقيقة 35 أطلق جوهانا أومولو تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مزقت شباك توجو ومنحت التقدم لكينيا.

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وإذا أنهى منتخب كينيا المباراة بهذه النتيجة سيتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع جزر القمر.

ويمتلك منتخب مصر نقطتين بعد التعادل من كينيا 1-1 قبل أيام والتعادل أيضا مع جزر القُمر سلبيا قبل قليل.

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