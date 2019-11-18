"لا توجد أي مشاكل ولكن قلة من الجمهور هي من تسئ التصرف" هكذا علق علاء عبد العال المدير الفني السابق للداخلية والحالي لبتروجيت على مشاحناته مع جمهور الزمالك.

وقال علاء عبد العال لـFilGoal.com: "لا يوجد مشاكل فقط يصادف إننا نقدم مباراة قوية أمام الأهلي والزمالك وتحدث المشاكل".

وأضاف "جمهور الأهلي يساند فريقه ويركز عليه فقط، أما جمهور الزمالك فقلة منهم تركز على الخصم وتحاول إخراجه عن تركيزه".

وواصل "ليس عيبا أن يريد أي فريق صغير أن يفوز على فريق كبير".

وعن إلقاء زجاجة عليه ورفعه قميص باللون الأحمر في لقاء الزمالك والداخلية قال: "لون القميص كان يشير للون قميص الداخلية، وشخص ما ألقى زجاجة علي لغضبه من لعبنا بقوة".

وأتم علاء عبد العال "أنا علاقتي بجمهور الزمالك جيدة عدا تلك القلة".

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