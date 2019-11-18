الأهلي: الناشئ الهارب لا يعنينا.. أحدهم شارك 27 دقيقة في عامين

لا يعتبر فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي هروب بعض اللاعبين من فرق الشباب بالنادي أزمة كبيرة.

وصرح مبروك خلال استضافته بقناة (أون سبورت) "الهارب الناشئ لا يعنيني في شيء، أحدهم شارك 27 دقيقة فقط في عامين".

وأضاف "اللاعب مصطفى هشام لم يكن سيقيد وفقا للتقرير الفني للكابتن أحمد سراج، بأن اللاعب مستوى ثالث".

واستدرك "لكن عندما علمت أنه سافر إلى إسبانيا، نبهت على الإداري بضرورة قيده لحفظ حقوق النادي وعقدنا جلسة مع والده، واتفقنا على كل شيء".

وواصل فتحي مبروك "ولي أمر اللاعب أبلغني عن أشخاص لا أريد التجريح فيهم، تاجروا بأحلام الناشئين وحصلوا على أموال مقابل انضمامهم لفريق مواليد 2001 بالنادي".

وشدد مدير قطاع الناشئين بالأهلي "أؤكد أنهم ليسوا أعضاء بالأجهزة الفنية لناشئ النادي".

وأتم تصريحاته "حزنت مما قاله مصطفى يونس، لأنه ابن الأهلي وتربى في النادي، وكان عليه أن نتحدث سويا دون التطرق للأمر في وسائل الإعلام، وترديد شائعات غير منطقية، ورفضت الرد، ويكفيني رد الناس نيابة عنا".

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