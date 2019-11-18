بالفيديو - فرنسا تحافظ على الصدارة أمام ألبانيا.. وهدف يفصل جريزمان عن زيدان

حافظ منتخب فرنسا على صدارته لمجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020) وفاز خارج ملعبه على ألبانيا بثنائية دون رد في الجولة العاشرة.

الفوز رفع رصيد فرنسا إلى النقطة 25 في صدارة المجموعة الثامنة بفارق نقطتين عن تركيا صاحب المركز الثاني.

وكان منتخب فرنسا ضمن التأهل ليورو 2020 قبل عدة جولات.

تقدم منتخب فرنسا مبكرا في الدقيقة 8 بهدف سجله كورينتين توليسو لاعب وسط بايرن ميونيخ.

ثم أضاف أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 30.

هدف جريزمان في شباك ألبانيا هو رقم 30 له بقميص منتخب فرنسا، وأصبح على بعد هدف واحد فقط لمعادلة عدد أهداف الأسطورة زين الدين زيدان مع الديوك.

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