علي خليل: سأرد الجميل للزمالك.. وسنصنع جيلا يحقق البطولات

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 23:29

كتب : FilGoal

علي خليل

شدد علي خليل نجم الزمالك السابق على أنه سيعمل بكل قوة لرد الجميل للقلعة البيضاء بعد عودته مرة أخرى للعمل هناك.

وتولى علي خليل منصب مدير المدرسة الأساسية للبراعم في الزمالك.

وقال خليل: "عدت لبيتي مرة أخرى بعد يغاب 30 عاما عن الزمالك".

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وأضاف "العمل في الزمالك مختلف عن أي مكان آخر وحان الوقت لرد الجميل للقلعة البيضاء".

وتابع "لم أنس فضل النادي علي أبدا وعلى زملائي وأعمل في مجال الناشئين والبراعم منذ ٣٦ عاما في دول الخليج في الأندية والمنتخبات المختلفة، وسأنقل كل خبراتي لقطاع الناشئين خلال فترة عملي مع النادي".

وأكمل "سنرسم خطة استراتيجية لكيفية العمل في قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة وسنقيم دورات تدريبية للمدربين على مدار العام لزيادة الكفاءات على الصعيد الفني والتدريبي من أجل نقلها للاعبين الناشئين لتنمية مهاراتهم الفنية والذهنية والنفسية وتطوير مستواهم بأحدث الأساليب العلمية".

وأتم تصريحاته "الأمر سيكون بالتنسيق بيني وبين بعض المدربين الكبار في قطاع الناشئين ووضع خطط قصيرة المدى لتجهيز استعدادات اللاعبين، وسنصنع جيلا جديدا للزمالك لخدمة الفريق الأول في المستقبل، جيل يملك شخصية الزمالك الفنية والنفسية ويجب أن يعلم كل منهم منذ تأسيسه في النادي أنه يلعب لنادي بطولات".

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