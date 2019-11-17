حلم طوكيو - اللجنة المنظمة تقرر إقامة مباراتي نصف النهائي على استاد القاهرة

قررت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، إقامة مباراتي نصف النهائي على استاد القاهرة.

وكان مقررا إقامة نصف النهائي الأول بين مصر وجنوب إفريقيا على استاد القاهرة، وإقامة نصف النهائي الثاني بين غانا وكوت ديفوار على استاد السلام.

كما تم تعديل موعد إقامة مباراة غانا وكوت ديفوار من الخامسة مساء، إلى الرابعة مساء.

فيما يظل توقيت إقامة مباراة مصر وجنوب إفريقيا في الثامنة مساء.

ويتأهل الفائزان من المباراتين إلى دورة أولمبياد طوكيو 2020 مباشرةً.

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