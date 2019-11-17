أمير مرتضى: الزمالك لم يتلق عروضا لـ محمود علاء.. وميتشو يحدد احتياجاته في الوقت المناسب

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك عدم تلقي أي عروض رسمية بشأن محمود علاء مدافع الفريق.

محمود علاء النادي : الزمالك الزمالك

وشدد أمير مرتضى على أن النادي يرفض فكرة المساس بالعناصر الأساسية للفريق في الفترة الجارية.

وقال في تصريحات رسمية: "كل ما يقال عن وجود عروض سعودية لمحمود علاء غير صحيح، النادي لم يتلق أي عروض للاعب".

وتابع "يحدد ميتشو المدير الفني للزمالك أولوياته واحتياجاته وفقا لرؤيته، وسنحدد كل شيء حين نناقش احتياجات الفريق في الوقت المناسب".

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الزمالك، فإن محمد الجهني عضو إدارة التسويق في نادي أهلي جدة، اتصل بمحمود علاء مدافع الزمالك لإبلاغه برغبة النادي في ضمه.

ويريد أهلي جدة ضم محمود علاء، ليقيد بدلا من إرفين زوكانيفيتش المدافع البوسني الذي انضم للفريق بداية الموسم الحالي من جنوى الإيطالي، والذي اقترب من الرحيل في شهر يناير بسبب قلة المشاركة.

محمود علاء من جهته رحب بالعرض، لكنه طلب من النادي السعودي عرض الأمر على نادي الزمالك، ليكون كل شيء من خلال النادي الأبيض.

المصدر كشف أيضا بأن العرض الذي قد يصل لنادي الزمالك بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، سيكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع نية الشراء النهائي. ( اقرأ التفاصيل )

ويمثل صاحب الـ28 عاما عنصرا أساسيا في نادي الزمالك ومنتخب مصر، وقد شارك في 7 مباريات مع الزمالك هذا الموسم بين الدوري ودوري أبطال إفريقيا حتى الآن.

ويتواجد محمود علاء حاليا رفقة منتخب مصر في جُزر القمر، استعدادا لمواجهة منتخب بلادهم يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

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