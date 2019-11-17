إقالة مدرب في إيطاليا بسبب فوزه بنتيجة عريضة

الإقالة تحدث لسوء النتائج، ولكونها أفضل بكثير من المطلوب أيضا.

نادي إنفيكتاساورو الإيطالي التابع لمنطقة توسكانيا، أعلن عن إقالة مدرب فريق الشباب بعد الفوز على مارينا كالتشيو بنتيجة 27-0.

إدارة النادي اعتبرت النتيجة تقليلا من احترام المنافس، وقررت على الفور الإطاحة بالمدرب.

وصرح باولو بروجيلي رئيس النادي الفائز للصحفيين: "تلقينا النتيجة بذهول وأسف شديدين".

وأوضح: "هذا يناقض القيم التي يجب ترسيخها في الشباب".

وأكمل: "يجب أن يتم احترام المنافس دائما، وهذا لم يحدث في تلك المباراة".

وواصل: "بصفتي رئيس النادي، أعتذر لفريق مارينا، إدارتنا قررت إقالة المدرب ريتشيني".

وأتم: "مدربونا لديهم التزام بتدريب اللاعبين، ولكن فوق ذلك تعليمهم أيضا، وهذا افتقدناه".

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