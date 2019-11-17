إقالة مدرب في إيطاليا بسبب فوزه بنتيجة عريضة
الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 21:51
كتب : FilGoal
الإقالة تحدث لسوء النتائج، ولكونها أفضل بكثير من المطلوب أيضا.
نادي إنفيكتاساورو الإيطالي التابع لمنطقة توسكانيا، أعلن عن إقالة مدرب فريق الشباب بعد الفوز على مارينا كالتشيو بنتيجة 27-0.
إدارة النادي اعتبرت النتيجة تقليلا من احترام المنافس، وقررت على الفور الإطاحة بالمدرب.
وصرح باولو بروجيلي رئيس النادي الفائز للصحفيين: "تلقينا النتيجة بذهول وأسف شديدين".
وأوضح: "هذا يناقض القيم التي يجب ترسيخها في الشباب".
وأكمل: "يجب أن يتم احترام المنافس دائما، وهذا لم يحدث في تلك المباراة".
وواصل: "بصفتي رئيس النادي، أعتذر لفريق مارينا، إدارتنا قررت إقالة المدرب ريتشيني".
وأتم: "مدربونا لديهم التزام بتدريب اللاعبين، ولكن فوق ذلك تعليمهم أيضا، وهذا افتقدناه".
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