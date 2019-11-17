بالصور - مصر الأولمبي يواصل الاستعداد لجنوب إفريقيا

واصل منتخب مصر الأولمبي استعداده لمواجهة جنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

مصر تصطدم بـ جنوب إفريقيا مساء الثلاثاء على استاد القاهرة، والفائز يعبر مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020.

وبدأ شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المران بمحاضرة فنية، أعقبها بتدريبات بدنية تحت إشراف كمال عبد الواحد مخطط الأحمال.

وبعدها أقدم أفراد المنتخب على فقرة فنية من لمسة واحدة.

وكان منتخب مصر قد تصدر مجموعته الأولى بـ 9 نقاط من 3 انتصارات، ويلعب أمام جنوب إفريقيا التي لم تهتز شباكها بأي هدف حتى اللحظة.

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