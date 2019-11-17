بالفيديو – في عودة سترلينج.. إنجلترا تنهي تصفيات اليورو بفوز كبير على كوسوفو

أنهى منتخب إنجلترا مشوار تصفيات يورو 2020، بالفوز 4-0 على مضيفه كوسوفو، ضمن الجولة الثامنة للمجموعة الأولى.

هاري وينكس، وهاري كين، وماركوس راشفورد، وميسون ماونت سجلوا أهداف إنجلترا.

ليرفع منتخب الأسود الثلاثة رصيده إلى 21 نقطة في قمة المجموعة، ويتجمّد رصيد كوسوفو عند 11 نقطة وتتحول إلى المُلحق.

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وكان منتخب إنجلترا قد ضمن عبوره إلى نهائيات يورو 2020 منذ التوقف الدولي الماضي في شهر أكتوبر.

وشهدت مواجهة كوسوفو عودة رحيم سترلينج للمشاركة بعد استبعاده من اللقاء الماضي أمام مونتينجرو على خلفية مشاحنته مع جو جوميز في معسكر المنتخب.

إنجلترا انتظرت حتى الدقيقة 32 لتتقدم بواسطة وينكس بعد تمريرة من أليكس أوكسليد تشامبرلين.

وفي وقت متأخر من اللقاء تهاطلت الأهداف الإنجليزية، فأضاف القائد كين الهدف الثاني في الدقيقة 79.

ثم ابتعد راشفورد بالنتيجة في الدقيقة 83 بعد تمريرة سترلينج الحاسمة.

واختتم ماونت الأهداف في الوقت بدل الضائع بعد خطأ دفاعي قاتل.

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