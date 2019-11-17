بالفيديو - الكاميرون تتعافى بفوز صعب على أرض رواندا

فاز منتخب الكاميرون على مضيفه رواندا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

هدف المباراة الوحيد سجله نيكولاس مومي نجاماليو في الشوط الثاني.

لترفع الكاميرون رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الأول مؤقتا، ويتجمّد رصيد رواندا عند 0 من النقاط.

الكاميرون تعافت من تعادلها 0-0 أمام كاب فيردي في الجولة الأولى على ملعبها.

ويُنتظَر أن تواجه كاب فيردي نظيرتها موزمبيق غدا الإثنين في المباراة الثانية بالمجموعة.

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وفي المجموعة الأولى، فاز منتخب غينيا على ناميبيا بهدفين دون رد.

إسياجا سيلا تقدم في الدقيقة 41، قبل أن يضيف جوسي كانتي الهدف الثاني في الدقيقة 70.

لترفع غينيا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الأول، ويتجمّد رصيد ناميبيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

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