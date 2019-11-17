بالفيديو - الكاميرون تتعافى بفوز صعب على أرض رواندا

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 20:40

كتب : FilGoal

الكاميرون - رواندا

فاز منتخب الكاميرون على مضيفه رواندا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

هدف المباراة الوحيد سجله نيكولاس مومي نجاماليو في الشوط الثاني.

لترفع الكاميرون رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الأول مؤقتا، ويتجمّد رصيد رواندا عند 0 من النقاط.

أخبار متعلقة

بالفيديو - نيجيريا تمتع برباعية رائعة في شباك ليسوتو ضمن تصفيات إفريقيا بالفيديو - أوكوي يقود أوغندا لتجاوز مالاوي في تصفيات إفريقيا بالفيديو – ضربة جزاء جدلية تنصر كوت ديفوار على النيجر "الغاضبين للغاية"

الكاميرون تعافت من تعادلها 0-0 أمام كاب فيردي في الجولة الأولى على ملعبها.

ويُنتظَر أن تواجه كاب فيردي نظيرتها موزمبيق غدا الإثنين في المباراة الثانية بالمجموعة.

وفي المجموعة الأولى، فاز منتخب غينيا على ناميبيا بهدفين دون رد.

إسياجا سيلا تقدم في الدقيقة 41، قبل أن يضيف جوسي كانتي الهدف الثاني في الدقيقة 70.

لترفع غينيا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الأول، ويتجمّد رصيد ناميبيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

اقرأ أيضا:

رد قوي من أحمد غانم على تصريح "طيارة أبو تريكة"

الزمالك عن كاسونجو: لا نتخلى عن لاعبينا

النجوم يرفض استدعاء لاعبه لمنتخب الشباب

هل يلعب جاريدو أمام الأهلي نهاية الشهر؟

شوقي غريب يعيد اختراع نفسه

الكاميرون رواندا تصفيات كأس الأمم الإفريقية

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير: مالديني يرفض النني في ميلان 21 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - فرنسا تحافظ على الصدارة أمام ألبانيا.. وهدف يفصل جريزمان عن زيدان 26 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف – كيف يفكر ميتشو في الاستفادة من عنتر مع الزمالك "مركز جديد" 53 دقيقة | الدوري المصري
علي خليل: سأرد الجميل للزمالك.. وسنصنع جيلا يحقق البطولات ساعة | الدوري المصري
بلماضي يرد على بنزيمة: لدينا في الجزائر بونجاح وسليماني ساعة | إفريقيا
جيرالدو يشارك في خسارة أنجولا أمام الجابون ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 وفاة اللاعب علاء علي 3 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 4 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل

قد ينال إعجابك