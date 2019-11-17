بالفيديو - نيجيريا تمتع برباعية رائعة في شباك ليسوتو ضمن تصفيات إفريقيا

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 20:18

كتب : FilGoal

نيجيريا

فاز منتخب نيجيريا على مضيفه ليسوتو بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثانية للمجموعة 12 لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

أليكس إيوبي، وصامويل تشوكويزي، وفيكتور أوسيمهن (مرتين) سجلوا أهداف نيجيريا، فيما سجل ماسوابي نيكوتو هدف ليسوتو الأول، وتشيدوزي أوازيم هدف ليسوتو الثاني بالخطأ في مرماه.

لترفع نيجيريا رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، ويتجمّد رصيد ليسوتو عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

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نيجيريا ثالث النسخة الماضية صُعقت بهدف مبكر سجله نيكوتو بضربة رأسية لـ ليسوتو في الدقيقة 11.

لكن إيوبي نجم إيفرتون أدرك التعادل سريعا للنسور الخارقة في الدقيقة 26 بتسديدة أرضية بعد خطأ في الخروج بالكرة من دفاع ليسوتو.

الهدف الثاني لم يتأخر وجاء بعد 10 دقائق برأسية جناح فياريال تشوكويزي.

نيجيريا شنت بعدها عددا هائلا من الهجمات حتى تمكن أوسيمهن من إضافة الثالث في الدقيقة 75، وأتبعه برابع سريع في الدقيقة 83.

ولم يساعد هدف أوازيم في شباكه عن طريق الخطأ بالدقيقة 88 أصحاب الأرض على العودة في النتيجة.

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