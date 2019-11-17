كشف عبد الرحمن مجدي نجم فريق الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي عن حلمه بالاحتراف في أحد الأوروبية كونه حلم عمره.

عبدالرحمن مجدي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وقال عبد الرحمن مجدي في تصريحات لـ FilGoal.com: "أتمنى أن أسير على خطى محمد صلاح نجم مصر وليفربول في الاحتراف الخارجي".

وشدد نجم الإسماعيلي "الاحتراف الأوروبي حلم عمري وأسعى لتحقيقه في المستقبل".

ولعب عبد الرحمن مجدي - 22 عاما- أربع مباريات مع الإسماعيلي هذا الموسم في الدوري ونجح في صناعة هدف وحيد.

وأضاف جناح الإسماعيلي "رغم ذلك الحلم، لكن تركيزي الآن مع الإسماعيلي، ولا توجد أي نية أو تفكير في الانتقال لنادي محلي داخل مصر".

وتابع عبد الرحمن مجدي "أشعر بالراحة مع الإسماعيلي ومن خلال النادي نجحت في الانضمام إلى المنتخبين الأول والأولمبي".

ومن جانبه كشف مصدر مسؤول في الإسماعيلي لـ FilGoal.com "إدارة النادي لم تحدد مبلغ لانتقال عبد الرحمن مجدي أو أي لاعب من لاعبي الفريق".

وأتم "لا توجد نية في الاستغناء عن أي لاعب في الوقت الحالي وخاصة أن الفريق في حالة بناء وهناك رغبة قوية للمنافسة على الألقاب".

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