مستشفى الأهلي - تحديد موعد سفر حمدي فتحي.. تحسن متولي وفحص طبي لـ ديانج

يتوجه حمدي فتحي لاعب وسط فريق الأهلي إلى ألمانيا غدا الإثنين للخضوع لجراحة في غضروف الركبة بعد تعرضه للإصابة خلال التواجد في معسكر منتخب مصر.

حمدي فتحي النادي : الأهلي الأهلي

ويبدأ فتحي رحلة العلاج في ألمانيا بعد الحصول على التأشيرة، وكانت الآشعة قد أشارت إلى إصابته بقطع في غضروف الركبة.

وحرص ريني فايلر المدير الفني للأهلي على الحديث مع حمدي فتحي والاطمئنان على حالته خلال وجوده في مقر النادي الاسبوع الماضي.

بينما تحسنت حالة محمود متولي مدافع الفريق والذي يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي للتخلص من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها في السوبر المصري أمام الزمالك في سبتمبر.

وكشف خالد محمود طبيب الأهلي عن تحسن ملحوظ في حالة مدافع الفريق وخضوعه لجلسات علاج طبيعي وفي صالة الألعاب الرياضية.

وشدد طبيب الأهلي على أنه لن يتم الاستعجال في حالته لمنحه الوقت الكافي للتعافي.

وفي نفس السياق، من المقرر أن يخضع أليو ديانج لاعب وسط الفريق لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم الأحد للاطمئنان على حالته والتعرف على فرص مشاركته في التدريبات الجماعية.

وكان ديانج قد اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلي أمس على هامش المران.

وشارك ديانج مع منتخب مالي الأولمبي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمقامة في مصر حتى يوم 22 من الشهر الجاري.

وفضل الجهاز الطبي للأهلي منح ديانج الوقت الكافي للتعافي وتجهيزه للمرحلة المقبلة بعد شهوره بإجهاد في العضلة الضامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري المصري يوم 25 نوفمبر على أن يواجه النجم الساحلي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم 29 من الشهر نفسه.

طالع أيضا

ركلة جزاء جدلية تنصر كوت ديفوار على النيجر في تصفيات إفريقيا 2021

مصر الأولمبي يتدرب بكرات التنس استعدادا لجنوب إفريقيا

مدرب جنوب إفريقيا الأولمبي: الآلهة عجلت بمواجهتنا لمصر

بلجيكا تسحق روسيا

عماد النحاس يجيب لـ في الجول: هل يميل للدفاع كمدرب؟

مدغشقر تفتتح تصفيات إفريقيا بإسقاط إثيوبيا