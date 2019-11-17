تقرير: موناكو يسعى لضم كيسي من ميلان

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 13:31

كتب : FilGoal

فرانك كيسي

انضم نادي موناكو إلى الأندية الراغبة في ضم فرانك كيسي لاعب وسط ميلان بعد رغبة وولفرهامبتون الإنجليزي.

فرانك كيسي

النادي : ميلان

ميلان

وارتبط اسم كيسي في فترة الانتقالات الصيفية بالرحيل عن ميلان لكن استقر به الحال على الاستمرار في الفريق الإيطالي.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت أن ميلان على استعداد للاستماع إلى العروض المقدمة لكيسي.

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وأضاف التقرير أن ميلان يريد بيع كيسي في مقابل ما يقرب من 25 مليون يورو، خاصة مع تراجع أداء اللاعب الفترة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى احتمالية فتح باب رحيله في يناير المقبل مع دخول موناكو سباق ضم كيسي.

وكان كيسي قد انتقل إلى ميلان منذ موسمين من صفوف أتالانتا مقابل 28 مليون يورو.

وخاض فرانك كيسي 10 مباريات مع ميلان هذا الموسم ونجح في تسجيل هدف وحيد في شباك جنوى.

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