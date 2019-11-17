كرة يد - محمد إبراهيم يقود العربي القطري للتتويج بلقب آسيا للمرة الأولى

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 13:04

كتب : محمد سمير

محمد إبراهيم - كرة يد

نجح المحترف المصري محمد إبراهيم في قيادة العربي القطري للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد الفوز على الوحدة السعودي.

وتغلب العربي القطري على الوحدة السعودي 21 -19 في المباراة النهائية للنسخة 22 من لقب بطولة الأندية الآسيوية والتي أقيمت في كوريا الجنوبية.

وانضم محمد إبراهيم لاعب منتخب مصر المخضرم إلى فريق العربي القطري قبل انطلاق البطولة على سبيل الإعارة.

أخبار متعلقة

كرة يد - مصر تتجنب العرب في قُرعة بطولة إفريقيا 2020 المؤهلة للأولمبياد كرة يد - مدرب الزمالك لـ في الجول: ليست البطولة الأصعب.. وهذا سر الريمونتادا التاريخية كرة يد - الدرع لـ في الجول: نهائي سبورتنج مختلف عن الأهلي.. نعد الجماهير بالسوبر كرة يد - الأحمر: بطولة إفريقيا أمام سبورتنج هي الأغلى في مسيرتي

ولم يخسر العربي سوى مباراة واحدة في الدور الأول وكانت أمام الشارقة الإماراتي الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري علي زين والمتوج بالميدالية البرونزية.

وحققت الأندية القطرية اللقب للمرة الـ11 في التاريخ فقبل أول لقب للعربي نجح السد في الفوز 5 مرات والدحيل مرتين (منهما مرة باسم لخويا) والجيش القطري مرتين والريان مرة واحدة.

ولم يخرج لقب دوري أبطال آسيا لكرة اليد من الفرق العربية في أي مناسبة.

اقرأ أيضا

مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: موقف كهربا معلق

بيراميدز يعلن إصابة عبد الله السعيد

في إفريقيا – حكما مباراتي الأهلي.. بوتسواني لا يخسر معه النجم وجزائري صاحب ذكرى سعيدة

في إفريقيا – حكما مباراتي الزمالك.. شاهد على نكسة المنتخب وظهور ثالث لرواندي

مستشفى الأهلي - تحديد موعد سفر حمدي فتحي.. تحسن متولي وفحص طبي لـ ديانج

محمد إبراهيم كرة يد الأهلي منتخب مصر العربي القطري آسيا لكرة اليد

نرشح لكم

أخر الأخبار

أحمد غانم لـ في الجول: كلام عبد الغني غير عقلاني تماما.. وسأعاتبه بشدة دقيقة | مصر
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة جزر القمر 8 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: صراع إيطالي إسباني على نجم بريشيا الشاب 10 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - السنغال تكتشف بطلها الجديد وتسحق إسواتيني.. وخروج ماني بين الشوطين 29 دقيقة | إفريقيا
مران الأهلي - غياب ديانج وجلسة بين فايلر وحمدي فتحي ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – حامل اللقب حاضر.. البرتغال إلى يورو 2020 وصربيا إلى الملحق ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 وفاة اللاعب علاء علي 3 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 4 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل

قد ينال إعجابك