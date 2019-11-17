كرة يد - محمد إبراهيم يقود العربي القطري للتتويج بلقب آسيا للمرة الأولى

نجح المحترف المصري محمد إبراهيم في قيادة العربي القطري للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد الفوز على الوحدة السعودي.

وتغلب العربي القطري على الوحدة السعودي 21 -19 في المباراة النهائية للنسخة 22 من لقب بطولة الأندية الآسيوية والتي أقيمت في كوريا الجنوبية.

وانضم محمد إبراهيم لاعب منتخب مصر المخضرم إلى فريق العربي القطري قبل انطلاق البطولة على سبيل الإعارة.

ولم يخسر العربي سوى مباراة واحدة في الدور الأول وكانت أمام الشارقة الإماراتي الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري علي زين والمتوج بالميدالية البرونزية.

وحققت الأندية القطرية اللقب للمرة الـ11 في التاريخ فقبل أول لقب للعربي نجح السد في الفوز 5 مرات والدحيل مرتين (منهما مرة باسم لخويا) والجيش القطري مرتين والريان مرة واحدة.

ولم يخرج لقب دوري أبطال آسيا لكرة اليد من الفرق العربية في أي مناسبة.

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