في إفريقيا - حكم مالي للقاء المصري ونواذيبو بالكونفدرالية

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة نواذيبو والمصري في الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية إلى الحكم المالي بوبو تراوري.

ويحل الفريق البورسعيدي ضيفا على نواذيبو الموريتاني في 1 ديسمبر في إطار مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا بيراميدز وإينوجو رينجرز النيجيري.

وأدار تراوري مباراة وحيدة كان أحد طرفيها فريق مصري، فاز فيها الأهلي على ضيفه مونانا الجابوني بأربعة أهداف دون رد في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا 2018.

وفي 1 ديسمبر أيضا يحل بيراميدز ضيفا على رينجرز ويدير المباراة سليمان أحمد دجاما المنتمي لدجيبوتي.

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وسليمان أدار مباراة الدفاع الإثيوبي ونادي مصر للمقاصة في الدور التمهيدي للكونفدرالية 2016 والتي حسمها الأخير في إثيوبيا بنتيجة 3-1.

وتأهل المصري لدور المجموعات بعد إقصاء ماليندي الزنجباري وكوت دي أور المنتمي لسيشل، بينما بيراميدز، الذي يشارك في بطولة قارية لأول مرة، أطاح بإيتوال دو كونجو الكونغولي وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

ويحمل لقب البطولة نادي الزمالك الذي تفوق في نهائي النسخة الماضية على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

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