برشلونة: نفاوض ميسي لتمديد عقده

كشف إريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة تفاوض النادي مع أيقونته ليونيل ميسي لتمديد عقد الأخير والذي ينتهي حاليا في 2021.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وقال اللاعب السابق لفريق بلاوجرانا:"المفاوضات جارية. لا أعلم هل هناك أخبار عما قريب أم لا، لأن القرار يتوقف على اللاعب، لكن بالنسبة لنا كناد أتمنى إتمام الأمر في أقرب وقت".

وأجاب مدافع فرنسا السابق حين سئل عن الوقت المتوقع لإعلان التوصل لاتفاق "سيُعلن الأمر حين يتم، أنا متفائل".

ويسعى حامل لقب الدوري الإسباني للإبقاء على جوهرته، ميسي رغم بلوغه 32 عاما لا يزال على قمة نجوم كرة القدم في العالم.

ونال ميسي جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كأفضل لاعب في العالم لعام 2019 ومرشح فوق العادة للتتويج بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

ويرتدي قائد الأرجنتين قميص برشلونة منذ انتقل لشباب النادي في 2000.

وأعرب ميسي في وقت سابق عن رغبته في اللعب لنيولز أولد بويز الأرجنتيني، النادي الذي بدأ مسيرته معه قبل السفر إلى إسبانيا.

وتوج ميسي بـ34 لقبا مع برشلونة، وبقميص النادي الكاتالوني نال جائزة أفضل لاعب في العالم 6 مرات.

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