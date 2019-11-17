لاعب البرازيل مازحا: لو معنا كريستيانو رونالدو لفزنا بالمونديال 5 مرات

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 11:23

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - جنوى - الدوري الإيطالي

أشاد البرازيلي دانيلو لاعب يوفنتوس بزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرا إلى قدرة الأخير الهائلة على صناعة الفارق في الميدان.

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

وقال مدافع بيانكونيري:"عرفت رونالدو منذ ريال مدريد، من الرائع العمل معه مرة أخرى".

وواصل خلال حديثه لـDAZN "يهتم بالتفاصيل، ومع مهاراته الطبيعية، مستحيل ألا يحقق النتائج التي وصل إليها".

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وأتم مازحا "لو لعب للبرازيل، لفزنا بخمسة كؤوس عالمية أخرى".

رونالدو، أسطورة حية، لا يزال يتألق وهو بعمر 34 عاما.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي يوفنتوس في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، سجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

وواصل إبداعه على الصعيد الدولي بتسجيل 3 أهداف في سحق البرتغال لليتوانيا بستة أهداف دون رد يوم الخميس في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات يورو 2020.

وصار صاروخ ماديرا على بعد هدفين من بلوغ 100 هدف مع منتخب البرتغال.

وجاء رونالدو ثالثا في ترتيب جائزة الأفضل التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم، والتي توج بها ليونيل ميسي وجاء بعده فيرجيل فان دايك.

ورونالدو ضمن المرشحين البارزين للفوز بالكرة الذهبية، الجائزة التي نالها 5 مرات من قبل.

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