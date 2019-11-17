مخطط أحمال الإسماعيلي: انتظروا نتائج فترة الإعداد الجديدة أمام الجزيرة الإماراتي

كشف بويان ستماتوفيتش مخطط أحمال فريق الإسماعيلي عن استغلال فترة التوقف لرصد نواقص اللاعبين من الناحية البدنية والارتقاء بها.

ويعود الإسماعيلي بعد فترة التوقف الدولي لمواجهة الجزيرة الإماراتي في إياب البطولة العربية للأندية يوم 26 من الشهر الجاري.

وقال الصربي ستماتوفيتش: "حرصنا على استغلال فترة التوقف الدولي لرصد نواقص اللاعبين من الناحية البدنية والعمل على الارتقاء بها".

وأضاف مخطط أحمال الإسماعيلي "نعمل وفق خطة من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية في ظل مشاركة الفريق بأكثر من بطولة خلال الموسم الحالي".

ونجح الإسماعيلي في تحقيق الفوز بمباراة الذهاب أمام الجزيرة الإماراتي بهدفين دون مقابل في ثمن نهائي البطولة العربية للأندية.

وأوضح ستماتوفيتش "فترة التوقف كانت بمثابة فترة إعداد جديدة وسيظهر للجميع حجم التطور البدني للاعبين خلال مواجهة فريق الجزيرة الإماراتي".

وأعرب مخطط الأحمال بفريق الإسماعيلي عن رضاه عن المردود البدني الذي قدمه اللاعبون خلال فترة التوقف الدولي.

وعبر عن رضائه عن المرود البدنى الذى قدمه اللاعبين خلال التوقف

وأتم ستماتوفيتش تصريحاته "قمت برفع الحمل التدريبي من خلال إقامة الحصص البدنية المكثفة على فترتين مع بداية التوقف الدولي، وحاليا قمنا بتخفيف الحمل البدني لتجنب التعرض للإرهاق".

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