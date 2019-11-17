مخطط أحمال الإسماعيلي: انتظروا نتائج فترة الإعداد الجديدة أمام الجزيرة الإماراتي

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 11:11

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الجزيرة

كشف بويان ستماتوفيتش مخطط أحمال فريق الإسماعيلي عن استغلال فترة التوقف لرصد نواقص اللاعبين من الناحية البدنية والارتقاء بها.

ويعود الإسماعيلي بعد فترة التوقف الدولي لمواجهة الجزيرة الإماراتي في إياب البطولة العربية للأندية يوم 26 من الشهر الجاري.

وقال الصربي ستماتوفيتش: "حرصنا على استغلال فترة التوقف الدولي لرصد نواقص اللاعبين من الناحية البدنية والعمل على الارتقاء بها".

أخبار متعلقة

الإسماعيلي لـ في الجول: همام طارق لن يشارك كظهير مرة أخرى الإسماعيلي لـ في الجول: لن نضم عنتر ومفاوضاتنا توقفت مع حسين السيد الإسماعيلي يطلق علامته التجارية الجديدة الإسماعيلي لـ في الجول: عبد الرحمن مجدي متميز.. وانتظروا صادق

وأضاف مخطط أحمال الإسماعيلي "نعمل وفق خطة من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية في ظل مشاركة الفريق بأكثر من بطولة خلال الموسم الحالي".

ونجح الإسماعيلي في تحقيق الفوز بمباراة الذهاب أمام الجزيرة الإماراتي بهدفين دون مقابل في ثمن نهائي البطولة العربية للأندية.

وأوضح ستماتوفيتش "فترة التوقف كانت بمثابة فترة إعداد جديدة وسيظهر للجميع حجم التطور البدني للاعبين خلال مواجهة فريق الجزيرة الإماراتي".

وأعرب مخطط الأحمال بفريق الإسماعيلي عن رضاه عن المردود البدني الذي قدمه اللاعبون خلال فترة التوقف الدولي.

وعبر عن رضائه عن المرود البدنى الذى قدمه اللاعبين خلال التوقف

وأتم ستماتوفيتش تصريحاته "قمت برفع الحمل التدريبي من خلال إقامة الحصص البدنية المكثفة على فترتين مع بداية التوقف الدولي، وحاليا قمنا بتخفيف الحمل البدني لتجنب التعرض للإرهاق".

طالع أيضا

ركلة جزاء جدلية تنصر كوت ديفوار على النيجر في تصفيات إفريقيا 2021

مصر الأولمبي يتدرب بكرات التنس استعدادا لجنوب إفريقيا

مدرب جنوب إفريقيا الأولمبي: الآلهة عجلت بمواجهتنا لمصر

بلجيكا تسحق روسيا

عماد النحاس يجيب لـ في الجول: هل يميل للدفاع كمدرب؟

مدغشقر تفتتح تصفيات إفريقيا بإسقاط إثيوبيا

البطولة العربية للأندية الإسماعيلي الجزيرة الإماراتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول - المصري يفقد أحمد جمعة ضد نواذيبو 31 دقيقة | مصر
عبد الرحمن مجدي لـ في الجول: حلم عمري الاحتراف الأوروبي.. ولا تفكير في الانتقال محليا 47 دقيقة | الدوري المصري
أبيدال: برشلونة يراقب لاوتارو ساعة | أوروبا
تقرير: موناكو يسعى لضم كيسي من ميلان ساعة | أوروبا
كروس: ألمانيا الحالية ليست مرشحة للفوز باليورو ساعة | أوروبا
كرة يد - محمد إبراهيم يقود العربي القطري للتتويج بلقب آسيا للمرة الأولى 2 ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 وفاة اللاعب علاء علي 3 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 4 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل

قد ينال إعجابك