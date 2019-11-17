أعلن صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي أن همام طارق لاعب الفريق، لن يشارك مرة أخرى في مركز الظهير الأيسر.

ميودراج ييسيتش المدير الفني للدراويش اعتمد على العراقي في مركز الظهير الأيسر، في ظل النقص الذي يعاني منه الإسماعيلي في ذلك المركز.

ولكن، قال المنياوي لـFilGoal.com: "إمكانيات همام طارق تظهر أكثر في خط الوسط، كصانع لعب أو ارتكاز أو حتى كجناح".

وأضاف "تابعنا مباراة العراق وإيران، ولعب المباراة كاملة وقدم مباراة كبيرة".

وحقق المنتخب العراقي فوزا غاليا على نظيره الإيراني 2-1 في إطار تصفيات آسيا المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وانضم طارق للإسماعيلي من استقلال طهران مطلع هذا الموسم وشارك 4 مرات مع الدراويش في الدوري.

وأتم المنياوي: "راجعنا أيضا إحصائيا بيكيتي سيلفا لاعب منتخب غينيا بيساو في الفوز 3-0 على إي سواتيني، والأرقام تطمئننا على مستواه حين عودته".

ويحتل الدراويش المركز التاسع في الدوري بـ6 نقاط بعد لعب 4 جولات.

طالع أيضا

ركلة جزاء جدلية تنصر كوت ديفوار على النيجر في تصفيات إفريقيا 2021

مصر الأولمبي يتدرب بكرات التنس استعدادا لجنوب إفريقيا

مدرب جنوب إفريقيا الأولمبي: الآلهة عجلت بمواجهتنا لمصر

بلجيكا تسحق روسيا

عماد النحاس يجيب لـ في الجول: هل يميل للدفاع كمدرب؟

مدغشقر تفتتح تصفيات إفريقيا بإسقاط إثيوبيا