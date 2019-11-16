بالفيديو – النمسا تواصل حضورها في اليورو للمرة الثانية على التوالي

السبت، 16 نوفمبر 2019 - 23:56

كتب : FilGoal

دافيد ألابا - النمسا

كررت النمسا تأهلها إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، بفوزها على مقدونيا الشمالية 2-1 ضمن منافسات المجموعة السابعة لتصفيات يورو 2020.

النمسا سجلت هدفيها بواسطة دافيد ألابا، وشتيفان لاينر في الدقيقتين 7 و48، فيما سجل فلاتكو ستويانوفسكي هدف مقدونيا الوحيد في الدقيقة الأخيرة.

لترفع النمسا رصيدها إلى 19 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديها سلوفينيا قبل جولة واحدة على النهاية.

أخبار متعلقة

بالفيديو – كرواتيا تتأهل لليورو.. وصراع ثلاثي يحتدم بين ويلز والمجر وسلوفاكيا بالفيديو – ألمانيا وهولندا إلى يورو 2020 بالفيديو – ويلز وبيل على قيد الحياة بانتصار مهم على أذربيجان بالفيديو – عائلة هازارد تقود بلجيكا لإيذاء روسيا

فيما تجمد رصيد مقدونيا الشمالية عند 11 نقطة في المركز الرابع.

وكانت النمسا قد لعبت اليورو للمرة الأولى في تاريخها على أرضها عام 2008، قبل أن تتأهل مجددا للنسخة الماضية في 2016.

وفي نفس التوقيت، حافظت بولندا على صدارتها للمجموعة بفوزها 2-1 على إسرائيل في القدس المُحتلة.

جريجوري كريشتوفياك، وشيشتوف بيونتك سجلا هدفي بولندا، فيما سجل مؤنس دبور هدف أصحاب الأرض الوحيد في نهاية اللقاء.

لترفع بولندا رصيدها إلى 22 نقطة في الصدارة، ويتجمّد رصيد إسرائيل عند 11 نقطة في المركز الخامس.

اقرأ أيضا:

الكشف عن موقف محمود علاء من عرض أهلي جدة

اجتماع توافقي بين الزمالك وكاسونجو بشأن مستقبله

جلسة منتظرة بين الزمالك ومصطفى محمد بعد أمم إفريقيا

اتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة في الدرجة الثانية

مُقتحم ملعب في غانا يتحول إلى بطل قومي

عماد النحاس يختار لـ في الجول بين كلوب وجوارديولا.. وهل هو مدرب دفاعي؟

النمسا تصفيات يورو 2020

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – النمسا تواصل حضورها في اليورو للمرة الثانية على التوالي 2 ساعة | أوروبا
بالفيديو – كرواتيا تتأهل لليورو.. وصراع ثلاثي يحتدم بين ويلز والمجر وسلوفاكيا 2 ساعة | أوروبا
بالفيديو – ألمانيا وهولندا إلى يورو 2020 2 ساعة | أوروبا
بالفيديو – ضربة جزاء جدلية تنصر كوت ديفوار على النيجر "الغاضبين للغاية" 3 ساعة | إفريقيا
حلم طوكيو – مصر تبدأ الاستعداد لجنوب إفريقيا "بكرات التنس" 3 ساعة | حلم طوكيو 2020
مدرب جنوب إفريقيا: آلهة كرة القدم عجّلت بمواجهة مصر.. نريد الإطاحة بهم مثلما حدث قبل أشهر 3 ساعة | حلم طوكيو 2020

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 وفاة اللاعب علاء علي 3 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 4 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل

قد ينال إعجابك