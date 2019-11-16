بالفيديو – كرواتيا تتأهل لليورو.. وصراع ثلاثي يحتدم بين ويلز والمجر وسلوفاكيا

تأهل منتخب كرواتيات لنهائيات يورو 2020 بعد الفوز على سلوفاكيا بثلاثية.

وفاز منتخب كرواتيا على سلوفاكيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2020.

تقدم روبيرت بوتشينيك لسلوفاكيا في الدقيقة الـ32، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

منتخب كرواتيا عاد قويا في الشوط الثاني. تعادل نيكولا فلاسيك في الدقيقة الـ56، قبل أن يضيف برونو بيتكوفيتش هدفا ثانيا في الدقيقة الـ60.

حكم اللقاء طرد روبيرت ماك لاعب سلوفاكيا في الدقيقة الـ68 للحصول على البطاقة الصفراء الثانية.

واستغل الكروات نقص العداد، وأضافوا هدفا ثالثا في الدقيقة الـ74 عن طريق إيفان بيرزيتش.

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فوز رفع رصيد كرواتيا للنقطة الـ17 في صدارة المجموعة الخامسة، ليتأهلوا رسميا ليورو 2020، في المقابل تجمد رصيد سلوفاكيا عند النقطة العاشرة في المركز الرابع.

ويأتي الترتيب الحالي للمجموعة كالتالي:

1-كرواتيا: 17 نقطة من 8 مباريات

2-المجر: 12 نقطة من 7 مباريات

3- ويلز: 11 نقطة من 7 مباريات

4-سلوفاكيا: 10 نقاط من 7 مباريات

5-أذربيجان: نقطة من 7 مباريات

وانتهت مباريات كرواتيا في المجموعة، لكن باقي المنتخبات لديهم مباراة متبقية. في الجولة المقبلة، تلتقي المجر مع ويلز على أرض الأخيرة، فيما تلعب سلوفاكيا مع أذربيجان التي خرجت من الحسابات رسميا.

الفائز بين المجر وويلز يتأهل لليورو رفقة كرواتيا مباشرة، أما التعادل، فيدخل سلوفاكيا في الحسابات. في حالة تعادل المجر وويلز مع فوز سلوفاكيا على أذربيجان، تتأهل سلوفاكيا لليورو.

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