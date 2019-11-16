بالفيديو – عائلة هازارد تقود بلجيكا لإيذاء روسيا

السبت، 16 نوفمبر 2019 - 21:27

كتب : FilGoal

ثورجان هازارد - إيدن هازارد - بلجيكا

ضمن منتخب بلجيكا صدارة المجموعة التاسعة في تصفيات يورو 2020، بفوزه الكبير على مضيفه روسيا 4-1 على ملعب جازبروم أرينا.

ثورجان هازارد سجل الهدف الأول من صناعة شقيقه الأكبر إيدن، قبل أن يتكفل إيدن هازارد بتسجيل الهدفين الثاني والثالث بنفسه، فيما اختتم روميلو لوكاكو رباعية بلجيكا.

أما مُسجل هدف روسيا الوحيد فكان المدافع جريجوري جيكيا قبل 10 دقائق من النهاية.

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لترفع بلجيكا رصيدها إلى 27 نقطة في الصدارة من العلامة الكاملة، ويتجمّد رصيد روسيا عند 21 نقطة في المركز الثاني قبل جولة واحدة على النهاية.

وكان المنتخبان قد ضمنا بالفعل تأهلهما إلى نهائيات يورو 2020 منذ التوقف الدولي الماضي.

ثورجان هازارد افتتح التسجيل في الدقيقة 19 بعد تمريرة شقيقه إيدن.

قبل أن يسجل إيدن هازارد الهدف الثاني بتسديدة جميلة في الدقيقة 33.

وابتعد هازارد بالنتيجة في الدقيقة 40، قبل أن يسجل لوكاكو الهدف الرابع بتسديدة يسارية أرضية في الدقيقة 72.

الدقيقة 79 شهدت توقف سلسلة الشباك النظيفة لـ تيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا الذي حافظ على شباكه لـ 612 دقيقة متتالية مع ناديه ريال مدريد ومنتخب بلاده.

كورتوا تصدى لكرة صعبة، لكنها وجدت متابعة جيكيا الخالي من الرقابة، ليسجل الأخير هدفا شرفيا للدب الروسي.

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