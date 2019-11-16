بالفيديو – ويلز وبيل على قيد الحياة بانتصار مهم على أذربيجان

السبت، 16 نوفمبر 2019 - 21:20

كتب : FilGoal

ويلز

أبقى منتخب ويلز على آماله في التأهل إلى نهائيات يورو 2020، بفوزه الثمين على أرض أذربيجان بهدفين دون رد، ضمن منافسات المجموعة الخامسة للتصفيات.

كيفر مور، وهاري ويلسون سجلا هدفي ويلز في الشوط الأول.

لترفع ويلز رصيدها إلى 11 نقطة في المركز الثالث للمجموعة، ويتجمد رصيد أذربيجان عند نقطة واحدة في المركز الخامس –الأخير-.

المنافسة اشتعلت في المجموعة، إذ تتصدر كرواتيا بـ 14 نقطة من 7 مباريات، وتطاردها المجر بـ 12 نقطة من 7 مباريات، ثم ويلز 11 نقطة من 7 مباريات، وسلوفاكيا رابعة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات.

وتلعب كرواتيا أمام سلوفاكيا في مباراة حاسمة مساء اليوم السبت. فيما تختتم ويلز مبارياتها باستقبال المجر بعد أيام.

وشهدت المباراة مشاركة جاريث بيل لاعب ريال من البداية، حتى استبداله في الدقيقة 60، إذ عوضه آرون رامسي.

الصحافة الإسبانية وصفت ظهور بيل في تدريبات ويلز بشكل طبيعي "بالمعجزة" بعد أسابيع من غيابه عن مران ريال مدريد، والمعجزة تواصلت بمشاركته بشكل طبيعي أمام أذربيجان.

وسجل مور الهدف الأول في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة ويلسون، ليكون هدفه الثاني في التصفيات.

قبل أن يؤمّن ويلسون النتيجة بنفسه في الدقيقة 34 بعد تمريرة دانييل جيمس.

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