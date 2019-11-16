مدرب كوسوفو: كسر قدمي سترلينج الحل لإيقافه

السبت، 16 نوفمبر 2019 - 19:59

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج - إنجلترا - كوسوفو

أشاد برنارد شالانديس المدير الفني لمنتخب كوسوفو بقدرات رحيم سترلينج لاعب المنتخب الإنجليزي قبل مواجهة الفريقين في تصفيات يورو 2020.

رحيم ستيرلينج

النادي : مانشستر سيتي

سترلينج سجل هدفا وصنع اثنين في أولى مواجهات الفريقين بالتصفيات التي انتهت بانتصار الأسود الثلاثة 5-3.

وقال المدرب السويسري قبل صدام منتخبه يوم الأحد: "إن تذكرنا المواجهة الماضية فقد كان من المستحيل إيقافه في ظل توافر المساحات".

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وأوضح شالانديس "لأن ما فعله كان أنه ركض مسافة بلغت 461 مترا مع حدة كبيرة. ما يفعله مذهل".

وأشار مازحا "كفريق يمكننا إيجاد حلا ليس سيئا لإيقافه أو سيتعين علينا كسر قدميه ولكننا أشخاص لطيفون".

وضمنت إنجلترا تأهلها إلى كأس الأمم الأوروبية رفقة التشيك التي وسعت الفارق مع كوسوفو إلى 4 نقاط قبل جولة الختام.

وامتد مشوار لاعب مانشستر سيتي الدولي مع إنجلترا لـ 55 مباراة سجل خلالها 15 هدفا.

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رحيم سترلينج

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