بالصور - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في جزر القُمر

السبت، 16 نوفمبر 2019 - 18:52

كتب : عاطف شادي بسام أبو بكر

حسام البدري - أحمد حجازي - منتخب مصر

خاض منتخب مصر مرانه الأول في جزر القُمر استعدادا لمواجهة منتخبها الإثنين المقبل.

المنتخب خاض مرانه تحت قيادة المدير الفني حسام البدري في الرابعة مساء بتوقيت جزر القمر –الثالثة مساء بتوقيت القاهرة-، وهو نفس موعد المباراة المرتقبة يوم الإثنين.

مصر تحل ضيفة على جزر القمر في الجولة الثانية للمجموعة السابعة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

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وشارك كل اللاعبين في مران اليوم السبت، وفضّل البدري اكتفاء المجموعة التي شاركت في مباراة كينيا بتدريبات استشفائية وعدم إكمال المران الجماعي لنهايته.

وكانت بعثة منتخب مصر قد حطت الرحال في جزر القمر مساء أمس الجمعة بعد رحلة طويلة استغرقت 9 ساعات تخللها ترانزيت في تنزانيا.

وتسعى مصر لتعويض تعثرها بالتعادل 1-1 في برج العرب أمام كينيا بالجولة الأولى يوم الخميس الماضي.

وتتصدر جزر القمر المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزها 1-0 على توجو في الجولة الأولى.

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