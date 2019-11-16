خاص الشيشيني يخلف طارق يحيى كرئيس لقطاعات ناشئي الزمالك

السبت، 16 نوفمبر 2019 - 18:29

كتب : FilGoal

سامي الشيشيني

تولى سامي الشيشيني لاعب الزمالك الأسبق، مهمة رئيس قطاعات الناشئين في النادي خلفا لـ طارق يحيى.

وباشر الشيشيني مهام عمله اليوم السبت بعد خلافته يحيى في المنصب داخل القلعة البيضاء.

ويتولى الشيشيني منصب رئيس قطاعات الكرة (قطاع الناشئين، ومدرسة الكرة الأساسية، والأكاديمية).

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ويحضر الشيشيني بدلا من طارق يحيى الذي رحل عن منصبه لتولي تدريب الفريق الأول لـ طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

كما تولى علي خليل منصب مدير مدرسة الكرة خلفا لـ عبد الحميد بسيوني الذي بات بدوره المدرب العام في الجيش.

وكان FilGoal.com قد علم أن الثنائي عبد الحليم علي الهداف التاريخي للزمالك، ونصر إبراهيم نائب مدير المدرسة، كان مرشحا لخلافة بسيوني، قبل أن تستقر الإدارة على خليل.

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